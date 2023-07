Bisio regista: "Debutto a 66 anni"

di Giovanni Bogani

"È una storia che mi ha folgorato", dice Claudio Bisio al Giffoni film festival. Il film che inaugura la manifestazione è L’ultima volta che siamo stati bambini, il suo primo film da regista, firmato a 66 anni. "Nel 2018, su suggerimento di mia moglie Sandra Bonzi, ho letto il libro di Fabio Bartolomei L’ultima volta che siamo stati bambini. Ho riso, ho pianto, me ne sono innamorato: e ho pensato subito che qualcuno avrebbe dovuto farci un film. Ho contagiato col mio entusiasmo Massimo di Rocco di Bartleby film e Giampaolo Letta di Medusa: ne abbiamo acquistato i diritti. Poi abbiamo provato a immaginare il regista adatto. E il “perfido“ Letta mi ha detto: ti vedo così coinvolto, perché non provi a farlo tu? Ho pensato: chi, io???".

Raccontare la guerra, e la Shoah, per un comico. Mica una cosa da niente. L’ultima volta ci aveva provato Roberto Benigni: anche quella pareva una scelta azzardata, e si rivelò, invece, un’intuizione da Oscar. Claudio Bisio, però, ai paragoni non ci pensa nemmeno: "Io? Dirigere un film ambientato durante il rastrellamento del ghetto di Roma del 1943 con protagonisti quattro bambini? Mi sembrava una follia: pio si è trasformata in un’avventura alla quale mi sono avvicinato con umiltà e rispetto, e dalla quale esco arricchito, umanamente e professionalmente".

La storia del film vede protagonisti tre bambini di dieci anni che, appresa la notizia della scomparsa di un loro amico, decidono di partire alla sua ricerca, nonostante tutto intorno imperversi la guerra, nel suo momento più tragico. "Mi sono detto subito: se non trovo i bambini giusti, questo film meglio che non lo faccia", racconta Bisio. "Invece, per fortuna ho trovato dei ragazzi fantastici: e non so come sia accaduto, ma anche se non avevo mai fatto una regia, questo è esattamente il film che avevo in mente. Non è un film neorealista, è una favola, forse assomiglia più a Stand by Me che ai film italiani girati in quegli anni. Ma era ciò che volevo, e che abbiamo immaginato insieme a Fabio Bartolomei e a Fabio Bonifacci, con i quali abbiamo scritto il film".

E così, ad aprire Giffoni film festival, la più importante manifestazione dedicata al cinema per ragazzi al mondo – in programma a Giffoni Valle Piana fino al 29 luglio – ecco il primo film da regista di Bisio. Che, scherzando, pochi giorni fa aveva dichiarato: "Lo so. Bellocchio non mi chiamerà mai, pazienza. Allora faccio io il regista, nel terzo atto della mia vita".

Nel cast di L’ultima volta che siamo stati bambini Alessio Di Domenicoantonio, Vincenzo Sebastiani, Carlotta De Leonardis , Lorenzo Mc Govern, Federico Cesari e Marianna Fontana. Il film arriverà nelle sale italiane il 12 ottobre.