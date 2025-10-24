Birra, selvaggina e polenta. Sapori d’autunno alla scoperta di Valtellina e Valchiavenna

Un fine settimana goloso quello che attende in turisti in Valtellina e Valchiavenna, tra feste e sagre all’insegna della tradizione. A Spriana protagonista è la birra, con l’omaggio all’Oktoberfest in programma questa sera a partire dalle 18 e domani. Ad attendere i visitatori tanta birra, musica dal vivo e buon cibo, con due menù diversi per ogni serata. Domani è disponibile un bus navetta da Sondrio e Valmalenco. Musica e sapori bavaresi anche a Gerola Alta domani sera, con una cena organizzata a partire dalla 19.30 al Palagerola a base di spätzle, stinco, pollo, patatine, hot dog, brezel,

In Val Masino torna l’appuntamento con ’Sapori d’Autunno 2025’, per un’esperienza dedicata ai piatti stagionali. Tra funghi profumati, selvaggina tenera e castagne dolcissime, il filo conduttore è sempre lo stesso: tradizione, qualità e gusto locale. In tutti i ristoranti della zona, così come nei rifugi, le trattorie e i locali tipici immersi nella natura, si potranno gustare menù speciali a base di prodotti freschi e del territorio.

A Tresivio in Contrada San Rocco, domenica pomeriggio dalle 14 alle 18, è in programma la sagra ’Vin e Brasché’, come chiamano da queste parti le caldarroste. Sempre di domenica a Castello dell’Acqua si svolge la 20^ Sagra delle Castagne e dei Funghi, con tante specialità e prodotti tipici.

In Val Tartano è una delle valli laterali valtellinesi del versante orobico merita una visita l’Accademia della polenta, nata per valorizzare uno degli alimenti più antichi della comunità alpina, la base della vita quotidiana dei contadini e dei­pastori della valle. Il comitato promotore riunisce cuochi, professionisti, albergatori, agronomi, esponenti della pro loco e ha fissato la propria sede in uno dei luoghi ove, negli anni passati, la passione per il recupero e il restauro edilizio hanno riportato in vita una antica frazione in pietra: la sala Cesetti - Martini nella contrada Furfuléra, un chilometro e mezzo oltre Campo Tartano. Durante il weekend in tutti i ristoranti e gli alberghi della valle si potranno gustare ’Delizie di Polenta’, cucinate secondo le indicazioni dell’Accademia nel rispetto della tradizione.