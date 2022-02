Della serie "chi non muore si rivede", un progetto che era morto e sepolto sta tornando in vita grazie all'interessamento di Netflix: stiamo parlando dell'adattamento cinematografico del videogame 'BioShock', che anni fa sembrava potesse diventare realtà grazie a un regista di peso (Gore Verbinski) e che invece si è impantanato ed è poi stato cancellato. Ora il colosso dello streaming ha trovato un accordo con 2K Games e Take-Two Interactive, cioè le case di produzione del gioco, per realizzare un film ispirato alla loro creatura.

BioShock, il film prodotto da Netflix

La saga di 'BioShock' è composta da tre titoli ed è nata nel 2007, arrivando a vendere oltre 34 milioni di copie nel mondo. Sono tutti sparatutto in prima persona, con elementi mystery e horror. I primi due capitoli sono ambientati nella città subacquea di Rapture, una distopia che ha conosciuto tempi migliori e che ora, quando iniziamo ad esplorarla all'interno del gioco, è in rovina e zeppa di pericoli. Il terzo videogame del franchise è invece ambientato sulla città volante di Columbia, governata da un'élite suprematista che nasconde segreti oscuri.



Non è chiaro se il film di Netflix sarà ambientato a Rapture o a Columbia, ma è probabile che la città scelta sarà la prima: era la medesima del progetto di Gore Verbinski, poi abbandonato, e sai mai che qualche idea di allora possa tornare utile. Unico dato certo è che le due ambientazioni hanno enorme fascino e rappresentano un ottimo punto di partenza in vista di un film. Anche se, nel contempo, necessitano di ingenti investimenti (una è sott'acqua, l'altra vola): Netflix ci ha abituato a budget corposi e qui ce n'è parecchio bisogno.



Ultima osservazione: pare che il film di Gore Verbinski sia andato a gambe per aria dopo che il 'Watchmen' di Zack Snyder ha guadagnato meno di quanto sperato, lasciando intendere che il pubblico non gradisse blockbuster dal taglio narrativo troppo adulto, serio ed esplicito nella rappresentazione della violenza. Tre elementi comuni al videogame 'BioShock'. Che i tempi siano maturi per un adattamento fedele? Al momento sembra più no che sì, perché a dimostrarsi vincente è la formula della commedia d'azione: vedi i supereroi Marvel e il film 'Uncharted' di imminente uscita. Però non è detta l'ultima parola.



Per approfondire: Uncharted, esce al cinema il film con Tom Holland