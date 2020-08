Dopo il successo di 'Dark' (2017-2020) Netflix punta su una nuova serie TV tedesca per arricchire il proprio catalogo e conquistare consensi: si intitola 'Biohackers', esce in streaming giovedì 20 agosto e affronta un tema caro alle frontiere della scienza moderna, quello cioè dell'ingegneria genetica. Il genere di riferimento di 'Biohackers' è il thriller, con elementi drammatici e una spruzzatina di fantascienza.



Biohackers, tutto sulla serie TV

La trama ruota attorno a Mia Akerlund, una brillante studentessa di medicina che studia presso l'Università di Friburgo ed è particolarmente interessata all'editing genomico, quella branca dell'ingegneria genetica che si occupa di inserire, cancellare, modificare o rimpiazzare il DNA di un organismo vivente. A un certo punto si rende conto che in alcuni laboratori universitari si svolgono sperimentazioni genetiche illegali e che una scoperta potenzialmente rivoluzionaria potrebbe essere finita in mani sbagliate: dovrà tentare di risolvere la situazione, scegliendo da che parte stare. A renderle più difficile la vita c'è anche un trauma vissuto quando era piccola e legato alla morte misteriosa di suo fratello.



'Biohackers' è stata creata da Christian Ditter, tedesco classe 1977 che ha in curriculum, fra le altre cose, la serie TV 'Kebab for Breakfast' e il film 'Single ma non troppo'. Nel cast spiccano soprattutto due donne: l'interprete di Mia (Luna Wedler), che abbiamo visto in lungometraggi come 'Blue My Mind' e 'Vicino all'orizzonte', e l'attrice che dà il volto alla docente universitaria che prende Mia sotto al sua ala protettiva (Jessica Schwarz), vista in 'Romy', il biopic su Romy Schneider.



Curiosità: Netflix aveva fissato l'uscita di 'Biohackers' per il 30 aprile 2020. La pandemia di Coronavirus ha consigliato di rimandarne il lancio perché alcune scene avrebbero potuto erroneamente essere ricondotte alla malattia Covid-19, creando polemiche fuorvianti.



Il trailer sottotitolato in inglese

Biohackers, come guardare la serie TV

La prima stagione di 'Biohackers' è composta da 6 episodi che Netflix pubblica in streaming il 20 agosto, lasciando alle abbonate e agli abbonati la facoltà di decidere quando e come guardarli. Unica avvertenza: la visione è sconsigliata agli spettatori più piccoli.



