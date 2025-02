Bimbi e arteterapia . I laboratori di Peter Pan per vincere i tumori

Peter Pan è un’associazione nata con l’intento di accogliere i bambini che insieme alle loro famiglie si spostano a Roma per curarsi. L’obiettivo è mettere in atto un modello di accoglienza che contrasti la tendenza all’isolamento e favorisca la condivisione.

L’ultima iniziativa dell’associazione è l’istituzione di laboratori di arteterapia per dare ancora più sostegno ai bambini malati di cancro e alle loro famiglie. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Pediatric Oncology Nursing, le cure basate su attività artistiche sono fondamentali per bambini e ragazzi che affrontano un tumore, infatti l’azione creativa migliora l’umore e allevia i sintomi della malattia. Grazie ai nuovi laboratori – che coinvolgono musica, scrittura e pittura – i pazienti sono in grado di dar concretezza a emozioni che talvolta sono difficili da verbalizzare. Inoltre, la condivisioni con altri coetanei aiuta molto a ridurre il senso di solitudine.

"Il nostro scopo quello di offrire alle famiglie che ospitiamo un sostegno che va oltre il supporto medico – spiega Roberto Mainiero, presidente di Peter Pan ODV – e mette al centro il benessere emotivo del bambino e della famiglia. Anche i nuovi laboratori di arteterapia a cui abbiamo dato vita, e che si aggiungono alle tante attività che offriamo alle famiglie affinché possano ritrovare un po’ della normalità che la malattia porta via".