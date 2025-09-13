Biglietti Radiohead 2025, odissea nel pc

L’acquisto fulminio allo scoccare dell’ora x della prevendita non basta più: se si vuole comprare un biglietto per un concerto, specialmente in caso di reunion o comeback tanto atteso, è meglio armarsi della pazienza di un monaco, una connessione stabile e fortuna degna di una vincita alla lotteria. Prima gli show di Oasis e Black Sabbath, ieri quelli dei Radiohead e – pare – in futuro sempre più star. Il tutto – codici di accesso a piovere in cambio della cessione obbligata di dati sensibili quali numeri di telefono e email, code virtuali che durano ore, timer che ti buttano fuori se sbagli un clic – per scongiurare il pericolo della razzia robotica ai fini del secondary ticketing.

Così l’acquisto del biglietto per il tour dei Radiohead si è rivelato – per i fan delle 5 città europee in cui la band si fermerà, 4 concerti per volta: Bologna 14, 15, 17 e 18 novembre; sempre in novembre Madrid e Londra; a dicembre Copenhaghen e Berlino – un’esperienza folle. Venerdì 5 settembre dalle ore 11 il bravo fan si è infatti dovuto registrare al sito dei Radiohead lasciando non solo la propria email ma anche il numero di telefono (e la geolocalizzazione) dopodiché un messaggio automatico lo ha avvertito che – chissà quando – sarebbe arrivato un sms. Ricevuto – neanche da tutti – l’sms, si scopriva che lo stesso serviva per cliccare su un link, dal quale sarebbe poi dovuta partire una mail. Tale mail – parola d’ordine: "controllate la spam" – conteneva l’avviso che nei giorni successivi ne sarebbe arrivata un’altra – "controllate la spam" – con un codice da utilizzare per poter partecipare alla prevendita online. Senza codice, fantomatica “lista d’attesa“. Dalle 10 di ieri, 12 settembre, altro clic per assicurarsi l’accesso alla coda di utenti che dalle 11 avrebbero potuto sperare di partecipare alla prevendita previa ulteriore registrazione su Ticketmaster (leggi Live Nation: alla faccia della decennale lotta alle multinazionali di Thom Yorke e compagni), due a questo punto i codici da inserire. Alle 12.55, Bologna sold out eccetto i pacchetti “Vip Experience“, 250 €.

"Biglietti esauriti subito, i codici una presa in giro. Vergogna!": commenti di protesta hanno invaso immediatamente i profili social del gruppo, tanto da costringere i social manager a limitarli. "Niente codice, troppe richieste. Ma sapete cosa? Ho perso l’entusiasmo – puntualizza qualcuno –. La musica dovrebbe essere un piacere, accessibile a tutti. Se dobbiamo anche combattere per un semplice biglietto, non ci vado più. Mi mancano i tempi in cui si andava in negozio e punto". Un altro fan scrive: "Ragazzi, con tutto il rispetto, capiamo che siete una grande band e che avete una vostra ideologia, ma sarebbe meglio vendere i biglietti in maniera normale. In questo momento molti di noi sono frustrati e non hanno ricevuto alcun feedback; sembra una mancanza di rispetto". "Avevo ricevuto il codice ma il sistema mi ha buttato fuori dalla coda e poi mi ha bloccato per un po’ – un altro fan –. Quando finalmente sono riuscito a entrare, c’erano solo biglietti a 214 sterline che però non si potevano acquistare. Vi seguo dall’inizio e adesso è praticamente impossibile avere un biglietto. Non siete riusciti a trovare un modo migliore per evitare i bot?". Già, perché la beffa è proprio questa: su Viagogo, a cifre che per esempio per Bologna andavano dai 416 ai 1,166 euro, i biglietti ieri pomeriggio c’erano. Lì, senza né code di ore da passare davanti al pc, né codici nevrotici che arrivano forse sì e forse no, a serena disposizione soltanto di chi è straricco.