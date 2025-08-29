Bici e abiti vintage. In città torna la Coppa Cobram di ’Fantozzi’

Il film Fantozzi compie 50 anni dall’uscita al cinema e per l’occasione rivive a Firenze (anche se l’originale fu girata a Roma) una scena cult, quella della ’temutissima gara ciclistica’ con abbigliamento a tema (in foto l’edizione del 2019).

Il 31 agosto l’Associazione Cult(urale) Conte Mascetti ha organizzato infatti la terza edizione della Coppa Cobram. Il percorso è di circa 10 km e i partecipanti, a cui è richiesto di presentarsi in abiti originali, partiranno dal Piazzale Michelangelo. Lungo il tragitto non mancheranno i richiami al film: dalla ’Bomba’ fantozziana alla Trattoria al Curvone, dalla tempesta al gran premio della montagna fino al mitico rifornimento, con tanto di ospiti dell’alta aristocrazia borghese (come direbbe il Geom. Calboni) tra cui la Contessa Serbelloni Vien dal Mare, il tutto in stile vintage e goliardico.

Ospite d’eccezione il Signor Giancarlo della Ruota della Fortuna che darà il via alla corsa ed effettuerà le varie premiazioni. Info www.coppacobram.net