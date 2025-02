Bianca Censori e Kanye West: divorzio da 5 milioni di dollari. Voci di rottura dopo il nudo ai Grammy

E’ davvero finita tra Bianca Censori e Kanye West? Secondo voci vicine alla coppia sì. La relazione tra il rapper 47enne e la modella classe 1985 potrebbe essere realmente giunta al capolinea, complici gli eventi delle ultime due settimane. Parliamo dei Grammy 2025, quando Bianca Censori ha dato scandalo in abito trasparente (o meglio, inesistente) e fiumi di inchiostro digitale sono stati versati sulla sua espressione ‘assente’, tanto che qualcuno ha ipotizzato sintomi di “dissociazione psichica”. Stando alle indiscrezioni, i due sarebbero già separati e nei prossimi giorni gli avvocati ufficializzeranno le rispettive richieste. Per il momento, non sono state rese note le cause della presunta rottura. Ecco che cosa sappiamo.

Il matrimonio fra Kanye West e Bianca Censori

Bianca Censori, nata il 5 gennaio 1995 a Melbourne, Australia, ha conseguito una laurea e un master in architettura presso l'Università di Melbourne. Nel novembre 2020, si è trasferita a Los Angeles per unirsi al team di Yeezy, l'azienda di West, come responsabile dell'architettura.

Kanye West e Bianca Censori si sono conosciuti sul lavoro per poi sposarsi con una cerimonia intima il 20 dicembre 2022 a Palo Alto, in California. Il matrimonio è avvenuto poco dopo il divorzio di West da Kim Kardashian, finalizzato nel novembre dello stesso anno, da cui il rapper ha avuto quattro figli.

La miccia pronta a scoppiare

Dopo il matrimonio, la coppia ha spesso attirato l'attenzione dei media per le apparizioni pubbliche e le scelte audaci di Bianca Censori. Ma tutto sembra essere precipitato con la cerimonia dei Grammy Awards 2025: a suscitare polemiche non è stato solo il look, bensì lo sguardo nel vuoto e l’espressione quasi intimorita, di Bianca Censori, per qualcuno preoccupante.

Se per Kanye West si è trattato di un atto dimostrativo e una forma d’arte, non è altrettanto sicuro che per la moglie il nudo sia stata una scelta consapevole e libera. Nei giorni successivi su X (ex Twitter) il rapper ha dedicato un post dedicato alla moglie, elogiando il suo coraggio e la sua intelligenza, e aggiungendo: "Si è presa una pausa dalle riprese del suo primo film per creare un film nella vita reale. Abbiamo modificato quell’abito invisibile sei volte. E proprio come per magia, puff, siamo scomparsi". Consapevole o soggiogata dall’influenza del marito? In molti, dalla famiglia di Bianca Censori alla stampa, non hanno smesso di riflettere e farsi domande.

Le controversie e la separazione

Nell’ultima settimana Kanye West ha continuato a far parlare di sé dopo aver pubblicato una serie di commenti antisemiti su X, in cui ha espresso ammirazione per Hitler.

L’artista, inoltre, ha acquistato uno spazio pubblicitario durante il Super Bowl con cui promuovere la sua linea di abbigliamento: una maglietta bianca, del costo di 20 dollari, con la stampa di una svastica nazista. La piattaforma Shopify ha chiuso la pagina nel giro di 24 ore, affermando che il venditore non rispettava le pratiche commerciali autentiche e violava i termini di servizio.

A seguito delle dichiarazioni, X ha bannato il suo account, ma West è tornato sulla piattaforma pochi giorni dopo, rimuovendo molti dei suoi contenuti offensivi e giustificando i suoi post come un "esperimento sociale". Il cantante ha criticato il fatto che i testi rap che parlano di violenza tra persone di colore non siano considerati incitamenti all'odio, mentre la pubblicazione di una svastica lo sia. Tuttavia, le sue dichiarazioni hanno suscitato ampie condanne e preoccupazioni riguardo alla diffusione di discorsi di odio.

Dov’è Bianca Censori ora?

Attualmente, sembra che nella lussuosa villa di Beverly Park North a Los Angeles, valutata 35 milioni di dollari, sia rimasta Bianca Censori, mentre Kanye West si sarebbe trasferito al Four Seasons Hotel di Beverly Hills, forse in procinto di ritornare a Tokyo, città dove ha trascorso molto tempo nell’ultimo anno. Nonostante la separazione, alcune fonti suggeriscono che potrebbe esserci anche la possibilità di una riconciliazione. Al momento, né Kanye West né Bianca Censori, ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla separazione. Le cifre di cui si parla per il divorzio? Un assegno da 5 milioni di dollari per lei.