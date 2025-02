Bianca Censori scandalizza i Grammy 2025: nude look accanto a Kanye West. I precedenti audaci della modella australiana

Roma, 3 febbraio 2025 – Bianca Censori, la moglie di Kanye West, riesce a far parlare di sé quasi quanto il marito. Questa volta ha catturato l'attenzione ai Grammy Awards 2025 con un audace outfit che ha lasciato davvero poco spazio all'immaginazione. La coppia ha sfilato sul red carpet della Cryptocom Arena di Los Angeles, dove Bianca, inizialmente coperta da un lungo cappotto di pelliccia nera, ha poi rivelato un mini abito completamente trasparente, senza biancheria intima, suscitando reazioni contrastanti tra i presenti e il pubblico.

Bianca Censori durante i Grammy Awards (Ansa)

Chi è Bianca Censori, la moglie di Kanye West

Di chiare origini italiane, Bianca Censori è un'architetta e modella australiana, nata a Melbourne nel 1995. Ha conseguito una laurea e un master in architettura presso l'Università di Melbourne. Dopo gli studi, ha fondato il brand di gioielli Nylons e ha lavorato presso DP Toscano Architects. Nel 2020, si è unita al team di Yeezy, l'azienda di moda di Kanye West, come Head of Architecture.

Bianca e Kanye West si sono conosciuti durante la collaborazione professionale in Yeezy. Nel dicembre 2022, la coppia ha celebrato il matrimonio con una cerimonia privata, sebbene non sia stato emesso un certificato ufficiale. Da allora, Bianca è stata spesso al fianco di Kanye in eventi pubblici e progetti professionali. E sa decisamente come attirare l’attenzione.

Kayne West e Bianca Censori ai Grammy 2025 (Ansa)

Cacciati dal red carpet?

L'episodio ha suscitato un acceso dibattito sull'adeguatezza dell'abbigliamento scelto per occasioni formali come i Grammy. Secondo alcune testate, l’abito trasparente esibito ha causato l’allontanamento dal red carpet della coppia, mentre secondo altre fonti sarebbero stati Kanye e Bianca a lasciare volontariamente l'evento dopo aver sfilato sul tappeto rosso, senza essere stati espulsi.

In ogni caso questa partecipazione ai Grammy 2025 ha ulteriormente consolidato la reputazione di Bianca Censori per le sue scelte di moda audaci e non convenzionali, rendendola sempre di più una figura di spicco nel panorama della moda contemporanea e del web.

Kayne West e Bianca Censori sul red carpet dei Grammy 2025 (Ansa)

I look audaci di Bianca Censori

Bianca Censori non è nuova a scelte di moda provocatorie. In diverse occasioni, è stata fotografata con outfit rivelatori e innovativi. Ad esempio, durante un recente evento a Parigi, è stata vista con un altro outfit completamente trasparente, mentre alla Milano Fashion Week del 2024 è apparsa con un vestito in pelle che le copriva solo il busto. È stata anche paparazzata allo Chateau Marmont in un microibikini, mentre in un’altra occasione questa estate ha girato in pubblico con un look simile a quello dei Grammy, ma a seni totalmente scoperti. Tutte scelte stilistiche hanno inevitabilmente rafforzato la sua fama.