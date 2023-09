Chi è Bianca Balti, top model italiana spontanea e coraggiosa

Nel mondo della moda contemporanea, è molto noto a livello internazionale il nome di Bianca Balti. Lodigiana, nata il 19 marzo, è del 1984. Ha frequentato il liceo classico. Quando si è trasferita a Milano, prima di ottenere un’opportunità da un’agenzia fashion ha fatto alcuni lavoretti, tra cui la promoter nei supermercati per prodotti cosmetici.

Moda

La Balti ha cominciato la sua carriera di top model quando aveva circa 20 anni ed è arrivata a sfilare per maison come Dolce & Gabbana, Valentino, Chanel e molte altre case famose. Da allora la modella ha attirato sempre di più l’attenzione di stilisti e marchi tra cui Roberto Cavalli, Armani Jeans, Victoria's Secret, Christian Dior, H&M, L'Oréal e Diesel, per non parlare delle copertine di importanti riviste del suo settore come ‘Velvet’, ‘Vogue’, ‘Elle’.

Versatile

Oltre a collaborare come top model con molte altre campagne di moda, Bianca Balti ha anche lanciato una collezione di costumi da bagno ispirati agli anni Sessanta e una linea pre-maman con il suo nome. Al suo attivo ha anche un’esperienza cinematografica: ha infatti recitato in ‘Go Go Tales’ (2007) del regista Abel Ferrara, con Asia Argento, Willem Dafoe e Riccardo Scamarcio.

Vita privata

All’inizio del 2023 la Balti si è raccontata in un’intervista senza filtri a ‘Belve’ di Francesca Fagnani, parlando di sue esperienze di vita molto forti ed estreme come lo stupro subito a 18 anni e i problemi di dipendenza dalle droghe che ha avuto in passato. La top model, inoltre, si è sottoposta a una mastectomia bilaterale preventiva dal momento che le era stata diagnosticata una mutazione genetica che aumenta il rischio di sviluppare un tumore al seno. Bianca Balti ha spiegato che ha preso la decisione di affrontare quest’intervento anche per un senso di responsabilità verso le sue due figlie, portando da sola la responsabilità economica familiare. La Balti è mamma di Matilde, 16 anni, avuta dal fotografo Christian Lucidi (con il quale è stata sposata dal 2006 al 2010), e Mia, nata nel 2015 dalla sua relazione col il creativo Matthew McRae (diventato suo secondo marito nel 2017, ma solo per pochi mesi prima della loro separazione). Bianca, che al momento risulta single, ha espresso il desiderio di poter avere un altro figlio e per questo ha congelato gli ovuli, come ha raccontato in una diretta su Instagram.

Impegno sociale

La Balti è famosa pure per le sue attività umanitarie. Dal 2015 sostiene l'Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati (UNHCR), utilizzando la sua immagine e il suo mestiere per sensibilizzare sul tema. Nel 2019, per esempio, ha sfilato tra le calli di Venezia con un abito ricavato da una tenda dell'Onu.