Biagio Antonacci, Achille Lauro, Mr Rain e Chiello: le uscite musicali della settimana

La musica italiana è al centro di questa settimana di uscite musicali. In particolare si prendono la scena tanti giovani come Mr Rain, Chiello, Rose Villain e Achille Lauro. Spazio però anche per Biagio Antonacci, il ritorno di Paola e Chiara e per un’artista di fama internazionale come il produttore Moby. Tridimensionale è il nuovo singolo di Biagio Antonacci, che l’ha presentato in anteprima qualche giorno fa al Forum di Assago. Il pezzo è descritto dall’artista come una piccola rivoluzione, che unisce le sonorità dance tipiche del produttore Benny Benassi al pop d’autore. Al momento Biagio Antonacci sta portando avanti un tour nei palazzetti dello sport più famosi d’Italia.

Dopo il clamoroso successo del singolo Quanto ti vorrei, torna sulle scena il giovane artista indie-rap Chiello. Membro del collettivo Fsk satellite, l’artista domani pubblicherà Puoi fare meglio. Il brano anticipa il nuovo album Mela Marcia, che uscirà il 26 maggio. Chiello ha descritto il nuovo disco come un percorso per scavare dentro di sé, cercando di dare risposta ai tanti interrogativi che affliggono la nostra esistenza. Achille Lauro ha scelto Rose Villain per duettare sul nuovo brano Fragole. Il pezzo è stato presentato in anteprima sui canali Tik Tok dei due cantanti. «Fragole – spiega Achille Lauro – è un pezzo spontaneo, proibito e sensuale, qualcosa di diverso per me. È l’inizio di un progetto molto divertente». Per la rapper e cantante Rose Villain è la prima collaborazione dopo la pubblicazione del fortunato album di debutto Radio Gotham.

Mare caos è il nuovo singolo di Paola e Chiara, estratto dal best of Per sempre che segna il ritorno discografico del duo dopo il successo dell’ultimo festival di Sanremo. Le sorelle Iezzi si sono riunite dopo oltre dieci anni di silenzio, decidendo di celebrare la loro carriera duettando sui loro brani più importanti con altri artisti della scena italiana. Tra gli ospiti del nuovo disco spiccano Gabry Ponte, Max Pezzali, Jovanotti, Emma e Cosmo. Per la prima volta insieme Mr Rain e Sangiovanni, che duettano sul singolo La fine del mondo. La strana coppia ha scritto il pezzo assieme a Lorenzo Vizzini. Il brano è una canzone pop e garage, nello stile tipico di Mr Rain, con pianoforti, archi e percussioni. Il testo parla di un amore tossico, di cui però non si può fare a meno.

Dopo quattro anni di silenzio gli Ex Otago pubblicano il nuovo singolo La fine. La band indie genovese, dopo essersi quasi sciolta, torna sulle scene con un brano che, come da tradizione, si presenta ricco di tastiere e di sonorità elettro pop. Nel frattempo il gruppo ha ufficializzato l’uscita del chitarrista Francesco Bacci, che lascia la formazione dopo tredici anni.

Resound NYC è il nuovo disco di Moby, che racchiude oltre vent’anni di produzioni musicali. Nell’album l’artista ha reinventato buona parte dei suoi pezzi più famosi, sostituendo le classiche sonorità elettroniche con degli arrangiamenti orchestrali più tradizionali. Moby ha descritto il disco come un tributo al sound orchestrale degli Yes, rock band che amava quando era ragazzo.

Per quanto riguarda le ristampe, nonostante lo scioglimento i Daft Punk festeggiano i dieci anni di Random Access Memories. L’album è stato ripubblicato con l’aggiunta di diversi brani inediti, che includono veri e propri demo di prova in cui la band mette in mostra il suo processo creativo. Il disco all’epoca vinse cinque Grammy grazie al successo di brani come Get lucky, Lose yourself to dance e Instant Crush, ancora oggi campioni di stream sulle varie piattaforme.