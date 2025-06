Bezos-Sanchez, ultimo giorno a Venezia. Giro a Murano e party in piscina a Torcello

Venezia, 29 giugno 2025 – Ultimo giorno di festeggiamenti per i coniugi Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia. Dopo la festa da ballo all'Arsenale, terminata a notte fonda, gli sposi hanno riposato fino alle 10 nell'hotel Aman sul Canal Grande. La giornata però prevede una visita nelle isole della Laguna. La prima tappa è una vetreria storica di Murano, probabilmente la Amadi che è già stata visitata dai vip amici, poi sarà la volta di una puntata a Torcello, la piccola isola con l'antica basilica, dove è previsto un party con light lunch e bagno in piscina.

I coniugi Lauren Sanchez Bezos e Jeff Bezos a Venezia (Ansa)

L'abito Versace per il pigiama party all'Arsenale

Intanto continuano a trapelare le notizie relative alla festa di ieri sera. Le testate di gossip e gli account social pubblicano scatti delle celebrità nei vestiti che hanno sfoggiato al party, intitolato 'Dolce Notte', forse un riferimento alla Dolce vita felliniana.

La sposa ha scelto un abito di Atelier Versace dai toni rosa, con ricami in rete di cristalli e vestaglia coordinata, e si è anche fotografata allo specchio assieme a Donatella all'interno dell’albergo. Il magnate ha invece optato per un total black.

Anche gli ospiti hanno scelto abiti a tema pigiama. Kendall Jenner, ad esempio, ha sfoggiato un vestito blu corto con tanto di velo in tinta, mentre la sorella Kylie ha scelto il bianco con un top crop a frange. Leo DiCaprio ha continuato a nascondersi sotto il suo immancabile cappellino da baseball nero, ma sotto la giacca si intravedeva un abito da camera di seta rosso.

Anche Zucchero contro Bezos

E se Jeff Bezos è stato descritto "amareggiato" per le proteste contro il suo faraonico matrimonio, l'ultimo, in ordine di tempo, a scagliarsi contro il patron di Amazon è stato Zucchero. "Come ogni anno a settembre festeggerò il mio compleanno suonando, a Verona non a Venezia. Come quella cosa lì, a reti unificate. Che poi si era già sposato, ma cosa viene a rompere i cogl...?", ha detto il cantautore emiliano ieri sera durante il concerto allo Stadio Euganeo. "In questo mondo qui siamo messi male – ha proseguito nella sua invettiva –. Abbiamo a che fare con 5-6 spermatozoi venuti male. Come fai a non farti girare i cogl... verso quelli che ammazzano i bambini? Non tocchiamo questo tasto, sarà retorica ma qualcosa dovevo dire. Si stanno massacrando, si fanno i dispetti tra di loro", ha concluso.