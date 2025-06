Bezos-Sanchez: oggi il matrimonio a Venezia. Cerimonia blindata, Bocelli jr canterà per gli sposi

Venezia, 27 giugno 2025 – Il grande giorno è arrivato. Oggi Jeff Bezos e Lauren Sanchez si diranno "sì" a Venezia. Si tratterà di una cerimonia simbolica, perché la coppia si è già sposata ufficialmente negli Stati Uniti, ma non per questo il fondatore di Amazon e la giornalista hanno deciso di limitarsi. Il matrimonio si terrà sull'Isola di San Giorgio, tutta blindata con accessi contingentati, uomini della sicurezza privata in ogni angolo, controllo via terra e acqua con tanto di anti-drone. La parola d'ordine è 'privacy', nessuno sguardo indiscreto potrà avvicinarsi all’Anfiteatro del Teatro Verde, nell'estremità meridionale dell'isola.

La sposa Lauren Sanchez esce dall'Hotel Aman di Venezia (Ansa)

Lì è atteso il cantante Matteo Bocelli, come ospite speciale della festa. Il padre, il tenore Andrea, non potrà essere presente perché oggi e domani, 28 giugno, sarà protagonista a Pompei di un doppio concerto all'Anfiteatro degli Scavi, accompagnato dall'Orchestra I Filarmonici di Napoli e dal Coro That's Napoli. Non è un caso che la scelta sia ricaduta su Matteo, che in questi giorni ha annunciato l’uscita del suo nuovo album 'Falling in Love' ed è amatissimo dagli americani. La grande festa dovrebbe concludersi con uno spettacolo pirotecnico che illuminerà lo specchio d'acqua davanti a piazza San Marco.

Ragazze, sto vivendo una favola… Sono al settimo cielo in una città meravigliosa, con l'uomo che amo. Non potrei essere più felice

Con un sorriso radioso e gli occhi pieni di emozione, Lauren Sánchez ha condiviso un momento di intimità con alcune delle ospiti più glamour del suo matrimonio veneziano: le sorelle del celebre clan 'KarJenner', Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner. Durante i festeggiamenti esclusivi, tra un calice di champagne e risate scintillanti, Lauren si è avvicinata al gruppo e ha confidato le sue emozioni.

Ma non finisce qui perché domani, sabato 28 giugno, ci sarà Lady Gaga che si esibirà per gli sposi e gli ospiti al mega party all'Arsenale.

Intanto fonti vicine all’organizzazione raccontano all’AdnKronos che alla cena nel Chiostro della Chiesa della Madonna dell'Orto di ieri sera ''è andato tutto liscio. Nonostante il temporale, nessun ospite si è bagnato''.