Bezos e il matrimonio da favola a Venezia: gli invitati, i 27 abiti da sposa, i party (e chi dice no)

Venezia, 21 giugno 2025 – Il matrimonio tra il magnate e fondatore di Amazon Jeff Bezos e l’ex giornalista televisiva nonché pilota di elicotteri Lauren Sánchez si preannuncia come l'evento più esclusivo e blindato dell'anno a Venezia, tra feste in location top secret e ospiti internazionali.

Dal 26 al 28 giugno, la città lagunare sarà il palcoscenico di uno degli eventi mondani più spettacolari del 2025: il matrimonio simbolico tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez che, dopo aver pronunciato il loro “sì” negli Stati Uniti, hanno scelto la Serenissima per tre giorni di celebrazioni con vista sul Canal Grande.

Insieme dal 2018, la coppia ha deciso di vivere questo momento speciale cercando di mantenere il massimo riserbo sul programma delle tre giornate, organizzate sotto la regia dei wedding planner Lanza & Baucina, gli stessi che curarono nel 2014 le nozze di George Clooney e Amal Alamuddin, sempre a Venezia. Ma, nonostante le rigide misure di sicurezza, dettagli, nomi e indiscrezioni stanno già filtrando a ritmo serrato.

Nel cuore della laguna è atteso il gotha dello spettacolo, della moda e della finanza. Tra i nomi dati per certi fra i 200 invitati spiccano Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Robert Pattinson, Lady Gaga, Mick Jagger, Eva Longoria, Diane von Fürstenberg, Barbra Streisand, Anna Wintour, Orlando Bloom, Kris Jenner e persino la regina Rania di Giordania. Nella lista riservata figurano anche leader politici, banchieri e i nuovi esclusivisti della ricchezza globale: tra gli invitati Ivanka e Donald Trump Jr, figli del presidente Usa, oltre a Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates e Bernard Arnault.

Lady Gaga sarebbe pronta a salire sul palco per un’esibizione intima e riservata nella notte del 28 giugno. Katy Perry potrebbe invece essere l’illustre assente, mentre tra i più attesi ci sono i membri del clan Kardashian, da Kim a Kris. A Venezia sono attesi anche i guru della moda coinvolti nei 27 cambi d’abito della sposa, da Oscar de la Renta a Dolce&Gabbana.

Sarà il matrimonio più imponente celebrato a Venezia dal 2014, anno in cui Clooney sposò Amal Alamuddin. Gli ospiti si muoveranno a bordo di taxi d’acqua riservati, alternando le feste private con momenti a bordo del superyacht Koru di Bezos, il gioiello da 417 piedi del valore di 500 milioni di dollari. Tre gli eventi principali. Il sipario si alza giovedì 26 giugno con un gala esclusivo al Lido, probabilmente nella sontuosa Villa Baslini, sull’isola di San Giovanni Evangelista. Il giorno successivo, lo scambio delle fedi è atteso all’aperto, nell’incantevole Teatro Verde dell’isola di San Giorgio Maggiore. Il gran ballo finale, sabato 28 giugno, si preannuncia come un evento spettacolare nella cinquecentesca Scuola Grande della Misericordia, spazio monumentale già in fase di allestimento per l’occasione.

Tra 35 e 50 i taxi acquei noleggiati anche per gli altri party, in programma tra l’isola di Sacca Sessola, Burano, la Giudecca e la Madonna dell’Orto. Le rotte restano top secret: solo alla vigilia degli eventi si saprà chi salirà a bordo e verso quale approdo.

Venezia sarà blindata per accogliere gli i tanti invitati. Jeff Bezos ha riservato cinque delle strutture più lussuose della città: Aman Venice, Hotel Danieli, Gritti Palace, Belmond Cipriani e The St. Regis Venice. Tutti affacciati sul Canal Grande, con suite da sogno e servizi extra-lusso. La famiglia dello sposo, però, soggiornerà direttamente a bordo del Koru, la supernave a tre alberi seconda solo all’Azzam per lunghezza.

Nel frattempo, la laguna si prepara a un’invasione di mega yacht: nove in totale quelli in arrivo e pronti a ormeggiare in punti strategici tra la Stazione Marittima, le Zattere, San Basilio, Punta della Dogana e Riva degli Schiavoni.

Jet privati provenienti da New York, Londra, Dubai e Los Angeles scaricheranno in laguna un parterre di star, imprenditori, supermodelle e influencer.

A pochi giorni dall’inizio del matrimonio dell’anno, Venezia si divide tra favorevoli e contrari. Da un lato le proteste, dall’altro il comitato del “sì”. Mentre la città si blinda, il collettivo “No Bezos” ha dato voce al dissenso: attivisti e cittadini denunciano una “Venezia ostaggio”, tra gondole prenotate, taxi a 400 euro l’ora e intere aree transennate. Striscioni e manifesti firmati da Global Project sono comparsi tra il Ponte di Rialto e la Basilica di San Giorgio, con lo slogan “Fuori Bezos dalla laguna”.

Il bersaglio è il magnate simbolo del capitalismo globale, accusato di alimentare disuguaglianze e speculazioni. Dall’altra parte si è formato un comitato pro-evento, “Yes Venice Can”, che riunisce imprese locali, cittadini e lavoratori convinti che il matrimonio possa rappresentare un’opportunità per promuovere l’immagine internazionale della città.

La protesta sul ponte di Rialto contro le nozze di Jeff Bezos a Venezia (Ansa)

Senza badare a spese, Bezos avrebbe stanziato una cifra milionaria (stimata tra i 10 e i 30 milioni di dollari) per le sue nozze veneziane. Il solo affitto degli hotel potrebbe arrivare a costare tra i 2.000 e i 10.000 euro a notte per camera. A questi si aggiungono voli privati, mega yacht, trasferimenti in taxi acquei, cachet per artisti e dj internazionali e scenografie monumentali.

A rendere l’evento più “etico” sarebbe la promessa del fondatore di Amazon di sostenere progetti per la tutela ambientale e la valorizzazione culturale della città. Gli invitati, su suggerimento dell’amica Diane von Fürstenberg, sarebbero stati incoraggiati a convertire i regali di nozze in donazioni per Venezia. Secondo il Washington Post, l’80% dei prodotti utilizzati per l’evento proviene da fornitori locali.