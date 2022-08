Beyoncé, polemiche per la parola 'Spaz': cambiato il testo di un brano di Renaissance

A pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album, Beyoncé è stata travolta da una polemica. In una delle tracce di ‘Renaissance’ la regina del R&B ha usato infatti un termine considerato discriminatorio nei confronti delle persone diversamente abili. La cantante ha chiarito che modificherà il testo ma non si è scusata di quanto accaduto, perché le sue intenzioni – sostiene – non erano offensive.

La polemica contro Beyoncé

È stata Hannah Diviney a sollevare le accuse di abilismo contro Beyoncé. L’opinionista del britannico ‘The Guardian’ ha infatti sottolineato che nel brano ‘Heated’ – undicesima traccia di ‘Renaissance’ – Queen B. ripete per ben due volte il termine ‘spaz’, diminutivo di ‘spastico’. Nel testo la parola assume il significato di ‘impazzire’, in senso goliardico. Secondo la Diviney è però indelicato e inopportuno inserire all’interno di un brano di una star pluripremiata un termine spesso usato in tono discriminatorio verso le persone che presentano disabilità. La giornalista non si spiega, inoltre, come tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione del pezzo – scritto a quattro mani da Beyoncé e Drake – non abbiano notato l’offesa.

Il precedente di Lizzo

Circa sei settimane fa la stessa Hannah Diviney aveva sollevato una polemica analoga nei confronti di Lizzo. Anche la rapper afroamericana, infatti, aveva inserito la parola ‘spaz’ nel testo di ‘Grrrls’ (dall’album ‘Special’) scatenando proteste tra i fan e gli addetti ai lavori. Una circostanza che rende ancora più inspiegabile la scelta di Beyoncé di utilizzare una parola così controversa in una delle sue canzoni.

Lizzo, ai tempi, si è subito affrettata a scusarsi e ha inciso nuovamente il pezzo modificandone il testo. “Sono una donna nera e grassa in America – ha dichiarato – e sono stata spesso presa di mira. Comprendo il grande potere delle parole, se utilizzate intenzionalmente o come nel mio caso involontariamente. Sono orgogliosa e fiera di aver modificato il testo di ‘Grrrls’ perché voglio fare parte del cambiamento che aspetto di vedere nel mondo”.

Le scuse mancate di Beyoncé

A differenza di Lizzo, Queen B. non ha invece intenzione di scusarsi. Un comportamento che non è stato molto apprezzato dai suoi fan, soprattutto perché Beyoncé ha più volte sposato cause socio-politiche a sostegno delle minoranze e delle fasce più deboli. L’entourage della cantante ha fatto sapere che il testo di ‘Heated’ sarà modificato solo per delicatezza perché la parola incriminata non è mai stata utilizzata intenzionalmente in maniera dannosa nei confronti di nessuno.