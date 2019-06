Roma, 26 giugno 2019 – ‘Beverly Hills 90210’ sta per tornare in tv. Il 7 agosto su Fox, in America, debutta il revival della serie cult che negli anni Novanta ha segnato la storia della televisione con le avventure, i drammi e soprattutto gli amori di un gruppo di liceali del quartiere più ricco di Los Angeles. Ora i ragazzi sono cresciuti, sono diventati uomini e donne in carriera ma vivono ancora a Beverly Hills.

I sei episodi di ‘BH 90210’ ripartono proprio da qui, senza una prosecuzione della vecchia storia ma con nuovi eventi che, però, ruotano intorno al cast originale. Ovviamente mancherà Luke Perry, morto lo scorso 4 marzo in seguito a un ictus a soli 52 anni. Ma Dylan, un mito per un’intera generazione, resta una figura simbolo del telefilm tanto che la nuova serie gli renderà un tributo.

Come si vede nel primo trailer ufficiale (reso pubblico a metà maggio), nei nuovi episodi ci sono Brandon Walsh, interpretato da Jason Priestley, e la sorella gemella Brenda che ha il volto di Shannen Doherty. Presente anche Jennie Garth, storica interprete di Kelly Taylor, tra le prime promotrici del ritorno sugli schermi di ‘Beverly Hills 90210’ insieme all’amica di sempre, Donna Martin, interpretata da Tori Spelling, figlia dello storico produttore Aaron Spelling. Ci saranno anche il goliardico Steve Sanders, interpretato da un immutabile Ian Ziering, e la studiosa e seriosa Andrea Zuckerman, ovvero l’attrice Gabrielle Carteris. Infine, Brian Austin Green, tornerà a vestire i panni di David Silver.

I fan la richiedono a gran voce ma pare che l’attrice Tiffany Amber Thiessen, che nel 1994 entrò nel cast per sostituire Shannen Doherty con il personaggio di Valerie Malone, non farà parte del revival. Nella serie, comunque, ci saranno diverse new entry che andranno a ricoprire i ruoli di consorti di alcuni dei protagonisti. È il caso dell’attrice Vanessa Lachey che sarà Camille, una responsabile delle pubbliche relazioni, sposata con Brandon, che cerca di bilanciare il desiderio di avere una famiglia con la sua carriera in ascesa. La La Anthony interpreterà Shay, superstar del mondo hip-hop e pop sposata con David (nella vita reale l’attore è sposato con l'attrice e modella Megan Fox) che ha deciso di supportarla nella sua carriera musicale restando a casa con i loro tre figli mentre lei insegue il successo. L’attore Ivan Sergei, invece, sarà Nate, il marito di Donna, un ex giocatore di hockey con il sogno di diventare commentatore sportivo professionista. La serie è prodotta da CBS Tv Studios e Fox Entertainment e creata da Chris Alberghini, Mike Chesser e Paul Sciorrotta.