Berlinale, due italiani in gara

Saranno venti i film che quest’anno alla Berlinale (al via il 15 febbraio) si contenderanno l’Orso d’oro assegnato dalla giuria presieduta dall’attrice Lupita Nyong’o, e tra questi due le pellicole italiane. Si tratta di Another End, che segna il ritorno di Piero Messina con un’opera ambientata in un futuro distopico, e interpretata da Gael García Bernal e Renate Reinsve; secondo film italiano in gara Gloria!, che segna l’esordio alla regia di Margherita Vicario, già attrice e cantante: il film racconta la scena musicale della Venezia di fine Settecento dalla prospettiva delle giovani donne a cui era a malapena concesso di partecipare.

In gara anche Bruno Dumont, Olivier Assayas, Abderrahmane Sissako, Hong Sangsoo, Mati Diop, Alonso Ruizpalacios, Gustav Möller, Aaron Schimberg e il colombiano Nelson Carlos de Los Santos Arias che firma il film "più sorprendente", sull’ippopotamo Pepe.