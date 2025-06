Bergamo Jazz estate. Sotto le stelle il trio ’Mare Nostrum’

Sul palco del Lazzaretto, stasera alle 21.30 si esibisce Mare Nostrum con Paolo Fresu, Richard Galliano, Jan Lundgren, il primo dei tre concerti del Bergamo Jazz estate 2025. I tre eventi speciali organizzati nell’ambito dell’iniziativa estiva promossa al Lazzaretto dall’assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo, fondazione Teatro Donizetti e Bergamo Jazz, insieme al festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo, portano artisti di grande prestigio che riflettono la lunga tradizione di due dei più importanti festival musicali non solo della città. Stasera il trio Mare Nostrum con la tromba di Paolo Fresu, uno dei più amati jazzisti italiani, anche all’estero, la fisarmonica del francese Richard Galliano e il pianoforte dello svedese Jan Lundgren, specialista degli 88 tasti.

Mare Nostrum nasce nel 2005 dall’incontro fra tre forti personalità del jazz europeo il sardo Paolo Fresu, il francese Richard Galliano e lo svedese Jan Lundgren. All’inizio si è trattato di un esperimento la cui riuscita ha spinto i tre musicisti a proseguire sulla strada dell’originale fusione tra diverse influenze, dalla musica folk alla classica, dalla canzone d’autore francese al jazz. Sullo sfondo il Mare Nostrum, il Mediterraneo, da sempre incrocio di culture, di storie antiche e moderne.

Giovedì 10 luglio sarà il turno dell’americano Kurt Elling e dei connazionali Yellowjackets, l’incontro al vertice tra il principale esponente odierno del canto jazz declinato al maschile e una delle band più iconiche dell’area jazz-fusion, avverrà nel solco della musica dei Weather Report.

Infine, venerdì 18, Bergamo vedrà il ritorno, dopo oltre 50 anni dal suo precedente concerto in città, di Herbie Hancock. Il pianista e tastierista statunitense si esibirà alla guida di una band comprendente il trombettista Terence Blanchard, il chitarrista Lionel Loueke, il bassista James Genus e il batterista Jaylen Petinaud. Herbie Hancock, 85 anni, è un artista tra i più rappresentativi – da oltre 60 anni – della storia della musica moderna ed ha segnato in modo indelebile l’immaginario sonoro dagli anni ’60 del Novecento in avanti. Dal 2011 l’artista è ambasciatore Unesco e sostiene l’international Jazz day che si svolge il 30 aprile, giornata nel segno della condivisione dei valori di inclusione e dialogo tra culture diverse di cui Herbie Hancock è sempre stato interprete con la sua musica.