Benvenuti al Concertone: è quasi Sanremo

di Andrea Spinelli

"Vivere nuovamente quel palco sarà un’emozione, anzi uno sballo" ammette Francesco Gabbani parlando di quel concertone del Primo Maggio a Roma che proprio ieri l’ha inserito nel cast di questa edizione 2023 assieme ai Baustelle e a Rocco Hunt. Tre presenze di peso per alzare la voce a difesa del lavoro assieme a quelle, già annunciate, di Ariete, Coma_Cose, Tananai, BNKR44, Aiello, Mr. Rain, Carl Brave, Fulminacci, Aurora, Alfa, Matteo Paolillo e Rose Villain. Della partita pure Piero Pelù con Alborosie. "Per me si tratta della terza volta, dopo quella del 2017 e l’altra, un po’ “acciaccata“, del 2020, in piena pandemia, sul palco dell’Auditorium Parco della Musica senza pubblico" prosegue il musicista carrarese, vincitore di Sanremo 2017 attualmente impegnato su Raiuno davanti alle telecamere di Ci vuole un fiore. Il cast di Roma verrà chiuso la settimana prossima e non è detto che non possano arrivare altre sorprese, alimentando voci e attese che spaziano da Madame a Lazza a Blanco, anche se nel caso dell’idolo bresciano sarà un po’ difficile dopo le dichiarazioni senza rete sul fatto che la Rai a Sanremo gli avrebbe buttato fango addosso "per fare hype". Fatto sta che sorge immediata la domanda: è il Concertone del Primo Maggio, storicamente antitetico al Festival, che si è tramutato ormai in una sorta di succursale della kermesse della città dei fiori, o il contrario?

Se la Woodstock sindacale di Piazza San Giovanni tiene ancora coperte per qualche giorno le sue ultime carte, a cinquecento chilometri di distanza tutto è già deciso sul fronte dell’“Uno Maggio Libero e Pensante” di Taranto, che compie dieci anni mettendo al centro ancora una volta la parola d’ordine "libertà". "Sono molto affezionato a Taranto, avevo uno zio che lavorava all’Italsider e sembrava che lavorasse all’Olivetti, in una delle aziende più progressiste del Paese" ricorda con ironia Vinicio Capossela, uno dei protagonisti annunciati messi in scaletta dalla direzione artistica formata da Diodato, Roy Paci e Michele Riondino. "Spesso le manifestazioni legate al Primo Maggio trascurano la canzone sociale, che in Italia ha una straordinaria tradizione, ma rimane un po’ in ombra". Diodato & Co. hanno provato a ridurre la distanza con un cast muscoloso in cui trovano posto pure Niccolò Fabi, Marlene Kuntz, Samuele Bersani, Francesca Michielin, Ron, La Rappresentante di Lista, Gemitaiz, Fido Guido, Luca De Gennaro, Meg, Mezzosangue, Nino Frassica con la band, Omini, Vasco Brondi, Vinicio Capossela, Tonino Carotone, Studio Murena, Willie Peyote, Renzo Rubino, Kento, Terraross e Venerus. Con loro l’attore e musicista Carlo Amleto, con incursioni comico musicali a tema, e la Uno Maggio Orchestra, una band creata ad hoc, con Roberto Angelini alle chitarre e Rodrigo D’Erasmo al violino. Spazio anche a performance artistiche come quelle di Teresa Antignani e Laika. "Taranto resta un palco libero, che ormai rappresenta un Paese intero e l’intenzione di tracciare una strada alternativa, quella dei diritti umani, del lavoro, di una vita in equilibrio con il pianeta che ci circonda" sottolinea Diodato.