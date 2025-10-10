Venerdì 10 Ottobre 2025

Giulio Mola
10 ott 2025
REDAZIONE MAGAZINE
Benjamin Mascolo è diventato papà: è nata la piccola Athena

“Esiste un prima e un dopo, il 7 ottobre è la linea esatta che li divide”. Così il cantante del duo Benji & Fede ha annunciato la nascita della figlai su Instagram

Banjamin Mascolo con Greta Cuoghi e la piccola Athena. A destra: la mamma in dolce attesa (Instagram)

Banjamin Mascolo con Greta Cuoghi e la piccola Athena. A destra: la mamma in dolce attesa (Instagram)

Roma, 10 ottobre 2025 – “Esiste un prima e un dopo. Il 7 ottobre 2025 alle 08:38 è la linea esatta che li divide”. Sono parole piene di gioia quelle pubblicate oggi su Instagram da Benjamin Mascolo, così il cantante del duo Benji & Fede annuncia la nascita della figlia Athena, nata dal matrimonio con Greta Cuoghi.

La piccola è venuta alla luce il 7 ottobre, ma i due neo genitori l'hanno reso noto soltanto oggi. Insieme al commento, il 32enne ha postato una foto in bianco e nero che lo ritrae mentre bacia sulla fronte la moglie ancora distesa sul letto della clinica, con la la bimba in braccio mentre la allatta. In pochi minuti, centinaia di commenti di felicitazioni da parte dei fan.

È la lieta notizia che i fan aspettavano dopo che questa estate Mascolo aveva postato una foto con Greta in gravidanza. Accanto a loro il cane di famiglia, simbolo dell’amore infinito tra i due. 

La coppia si è sposata due anni fa con rito civile a Modena, la città natale di Mascolo, con una cerimonia lontana dai riflettori. Greta “non è del mondo dello spettacolo”, come aveva raccontato Benjamin quando ha deciso di rendere nota la relazione. “È di Modena, è una ragazza intelligente”, aveva poi aggiunto. 

