Benigni, Milly, Venier e Conti. La nuova Rai va sull’usato sicuro

Bertuccioli

Di certo ci sarà Roberto Benigni che, il 10 dicembre, ricorderà la figura di San Pietro dal luogo stesso dove si ritiene sia morto, all’interno della Basilica, in occasione della chiusura del Giubileo. Fiorello chissà, forse, magari ancora in radio o, si spera, anche in tv, ma non è tipo da decisioni e annunci a lungo termine. E Sanremo? La Rai, unica azienda ad avere partecipato al bando del comune, è ancora in attesa della risposta e dell’assegnazione. E l’amministratore delegato Giampaolo Rossi sembra quasi volere mandare un avvertimento all’amministrazione della città dei fiori: "Noi desideriamo e contiamo di farlo come sempre lì, e del resto il Festival non esisterebbe senza la Rai, ma con la nostra macchina produttiva e organizzativa siamo in grado di fare comunque il nostro festival, in qualsiasi città".

Rossi smentisce deciso pure chi ha parlato di ridimensionamento dei programmi giornalistici di approfondimento. "Chi lo sostiene – afferma – dice il falso". E il ventilato taglio di quattro puntate del programma di Sigfrido Ranucci Report, ridotte d 28 a 24, non riguarderà la programmazione fino alla fine dell’anno ma quella successiva, verso l’estate 2026, ma soltanto perché potrebbero dover lasciare spazio alle partite dei Mondiali di calcio.

In generale, poi, nei palinsesti 2025-2026 annunciati ieri dal Centro di produzione di Napoli, domina l’“usato sicuro“, a cominciare dall’intrattenimento serale con il Tale e quale show di Carlo Conti (già comunque al lavoro anche sul prossimo Festival), il fortunato programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle, che taglia il traguardo dei vent’anni, da The voice senior condotto da Antonella Clerici a Domenica in, con Mara Venier che dopo avere giurato “mai più“, sarà di nuovo al suo posto, affiancata però da Gabriele Corsi.

In realtà la programmazione tv annunciata ieri – hanno tenuto a precisare i vertici Rai, presenti al completo – riguarda l’autunno, ovvero il periodo che arriva fino alla fine del 2025. Per quanto riguarda il 2026, ci si sta lavorando e molto dipenderà dall’acquisizione o meno, da parte della Rai, dei diritti per poter trasmettere i Mondiali di calcio. Ma un altro grande evento sportivo, le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina, in programma dal 2 al 23 febbraio, trasmesse da Raidue, determineranno dei cambiamenti anche sulle altre reti.

In tutte le fasce orarie e in tutti i generi, prevalgono le conferme. Intoccabile, visti gli ascolti, Affari tuoi con Stefano De Martino ma anche Belve con Francesca Fagnani che ha già raddoppiato con Belve crime. Si era ventilato di un possibile arrivo in Rai di Barbara D’Urso ma al momento non ce n’è traccia. Torna Lo spaesato di Teo Mammucari e Boss in incognito ma, e qui si annuncia una novità, con la conduzione di Elettra Lamborghini. Non si toccano Chi l’ha visto? e Porta a porta (e Cinque minuti) ma anche il più recente programma di Massimo Giletti Lo Stato delle cose e In mezz’ora con Monica Maggioni.

"La Rai è il broadcaster pubblico europeo con l’offerta informativa più ampia: 13 ore giornaliere rispetto alle 2,3 di Bbc e le 3,4 di France Television", sottolinea l’ad Giampaolo Rossi. Altro capitolo importante è quello che riguarda la serialità che, come spiega la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, cerca, con la molteplicità della sua offerta, di "raccontare le nuove generazioni, le inquietudini dell’adolescenza, la sicurezza sul lavoro, il confronto tra culture diverse".

Arriverà la terza stagione di Blanca con Maria Chiara Giannetta come del Commissario Ricciardi con Lino Guanciale e di Un Professore con Alessandro Gassmann, Màkari 4 con Claudio Gioè, Don Matteo 15, Mare Fuori 6, Il Paradiso delle signore ma anche il nuovo Sandokan con Can Yaman e tutte le repliche del Commissario Montalbano per celebrare il centenario della nascita di Camilleri.

"La Rai è un fiore all’occhiello dell’Italia in Europa, un’azienda abitata da grandi professionisti e spiriti liberi. Rivolgo un appello ai giornalisti – scandisce al termine della maratona l’ad Giampaolo Rossi – perché se ne parli con rispetto. Perché la Rai è patrimonio di tutti".