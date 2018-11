Londra, 12 novembre 2018 - Quella dei postumi della sbornia - nel senso di come curarli - non è purtroppo una scienza esatta: esistono diverse teorie su cosa causi il malessere del giorno dopo e un'infinità su come smaltirlo. Ognuno anzi ha la sua personale strategia di sopravvivenza, che include sempre un cibo-panacea che lo aiuta a rimettersi in piedi. Per scoprire quale sia il rimedio più efficace, LADbible, un popolarissimo sito inglese di notizie e contenuti virali, lo ha chiesto direttamente ai suoi lettori attraverso un sondaggio su Twitter.



I GIRONI DI ELIMINAZIONE

La sfida tra cibi anti-postumi si è svolta attraverso due eliminatorie, dalle quali sono emersi i due finalisti. Dal girone uno è uscito trionfatore McDonald's, che ha raccolto il 46% delle preferenze su oltre 17mila voti eliminando la cucina cinese (25%), la pizza, solo incredibilmente terza (23%), e la catena rivale Burger King (6%).



Nella semifinale due si è imposta la tradizionale colazione all'inglese, sbancando con il 46% delle preferenze su 14mila voti. Secondo si è piazzato il pollo fritto di KFC con il 25%, terzo il pollo piccante della catena Nando's con il 21%, ultima la cucina indiana con l'8%.



E IL VINCITORE È...

La finalissima si è disputata con un faccia a faccia tra McDonald's e la colazione all'inglese. Uno scontro combattuto, a cui hanno contribuito 16744 votanti che hanno decretato la vittoria dell'english breakfast sull'hamburger fast food: il 53% delle preferenze contro il 47%. Per riprendersi dai postumi, quindi, niente di meglio che fare il pieno di bacon, salsicce, fagioli e uova fritte. Potrebbe sembrare una terapia d'urto esagerata, ma a quanto pare per molti funziona.





