Marco Pierre White riparte all'attacco della Guida Michelin e del suo metodo di valutazione dei ristoranti. Lo chef superstar, una delle figure più decisive e provocatorie della cucina moderna (di recente ospite a MasterChef Italia), porta avanti ormai da molti anni. Ospite a un festival gourmet in India, ne ha approfittato per rinnovare le sue critiche.Nato a Leeds nel 1961, ha avuto una carriera folgorante, fino a diventarenel 1992, a 32 anni di età (sarà poi superato dal nostro Massimiliano Alajmo, tristellato a 28 anni). Sotto la sua guida si sono formati chef celebri come Mario Batali, Curtis Stone e Gordon Ramsay.Genio e ragazzaccio della scena culinaria, White è noto per il temperamento fumantino: è probabilmente l'unico uomo sulla faccia della terra, ridotto in lacrime dopo una sfuriata in cucina.Nel 1999, stanco dalle pesanti conseguenze che le tre stelle Michelin avevano causato alla sua vita privata,, dedicandosi alla ristorazione, alla televisione e alla scrittura, ma la sua influenza resta enorme.White non ha mai rimpianto la sua decisione, che gli ha consentito di vivere la sua vita libero dalla schiavitù ai fornelli a cui ti costringe il massimo riconoscimento della Guida. L'Economic Times , rilasciate durante il viaggio in India: "Non sono un critico della Guida, ma non voglio essere giudicato da persone che ne sanno meno di me. Non sono così insicuro".Se una volta le opinioni della Guida avevano un valore, secondo lui: "Dovete capire che la Michelin è un'azienda che opera nel business degli pneumatici e che usa la Guida come un veicolo per venderli"."In passato solo un ispettore Michelin francese poteva assegnare le stelle, dopo aver ricevuto le segnalazioni sui ristoranti da valutare da altri ispettori.. Oggi quando vado nei ristoranti stellati in giro per il mondo, sono solo una presa in giro".Chiude criticando l'ossessione per la forma di molti chef moderni, chesacrificando spesso la bontà del piatto. "E le porzioni sono così piccole che sembrano canapè. Mi annoiano".