La scienza si sta interrogando su cosa succede al sistema immunitario delle persone celiache . Un recente studio internazionale guidato da un team della Cardiff University ha trovato una risposta, ovvero che chi soffre di malattia celiaca va incontro, che può avere implicazioni a lungo termine sulla salute dell'intestino, anche se si segue una dieta senza glutine. La ricerca fornisce nuovi importanti dettagli sui meccanismi che si celano dietro questa patologia autoimmune.Si tratta di una malattia molto comune, che colpisce circa una persona su cento. È caratterizzata da, che determina un'infiammazione cronica dell'intestino tenue nelle persone geneticamente predisposte. Al momento non esiste alcuna cura per la celiachia, anche se è in via di sperimentazione un vaccino : la sola terapia possibile consiste quindi nel seguire una dieta gluten-free Il lavoro coordinato dal dottor James McLaren, della Cardiff University's School of Medicine, ha evidenziato che, nell'intestino dei soggetti celiaci, le naturali cellulte T che hanno un ruolo protettivo vengono sostituite da un sottogruppo di altre cellule che. "Nella celiachia, le cellule T trovate nell'intestino reagiscono al glutine, causando l'infiammazione, che danneggia i tessuti", ha spiegato McLaren.Secondo gli scienziati, questa "cicatrice immunologica" è alla base di alcuni sintomi tipici (diarrea, dolore addominale, gonfiore), ma soprattutto aumenta il rischio di, come la colite ulcerosa o alcuni tipi di tumore intestinale.I risultati raccolti sembrano suggerire che per quanto la sintomatologia possa essere alleviata seguendo un regime alimentare privo di glutine , la celiachia potrebbe comunque. "Le implicazioni a lungo termine possono rimanere, perché le cellule T che nell'intestino guariscono i tessuti vengono rimpiazzate in modo definitivo da cellule T pro-infiammatorie", ha sottolineato sempre McLaren.I risultati dell'indagine sono stati pubblicati sulla rivista Cell. Gli autori sperano che la scoperta sia d'aiuto ad altri ricercatori perfinalizzate alla cura dei disturbi cronici intestinali.