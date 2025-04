Torna ‘Belve’: con Francesca Fagnani c’è Serena Brancale

C’è una nuova ‘belva’ in circolazione. La quinta stagione di Belve, il talk show di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, si arricchisce di una novità: la cantautrice pugliese Serena Brancale che entra nel cast come presenza fissa. Oltre ai faccia a faccia spazio dunque anche alla musica.

Serena Brancale: dal successo a Sanremo a Belve

Dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo 2025 con "Anema e core" e con la versione di "If I Ain't Got You" di Alicia Keys insieme ad Alessandra Amoroso, la cantante pugliese porterà la sua voce e il suo stile inconfondibile all'interno del programma, offrendo intermezzi musicali inediti che accompagneranno le celebri interviste senza filtri della Fagnani. La scelta di includere Serena Brancale nel cast rappresenta una svolta per Belve, che per la prima volta integra stabilmente la musica nel suo format. Una novità promettente che potrebbe arricchire e rinnovare uno dei programmi di punta di Rai 2.

Gli ospiti della prima puntata

Come detto, la prima delle cinque puntate di questa nuova stagione andrà in onda martedì 22 aprile in prima serata su Rai 2. Gli ospiti saranno: Sabrina Impacciatore, attrice candidata agli Emmy Awards, il campione olimpico Marcell Jacobs e Nathalie Guetta, appena uscita da Pechino Express.

Brancale sarà anche uno dei giudici di ‘Like a Star’ su Nove

Quello a Belve non è l’unico progetto in tv per Serena Brancale che è pronta anche a fare il suo esordio come giudice in ‘Like a Star’, il nuovo talent show musicale in onda su Nove a partire da maggio, in prima serata. La cantautrice sarà al tavolo della giuria accanto a Elio e Rosa Chemical. Alla conduzione del programma, una delle novità più attese della stagione, ci sarà Amadeus.