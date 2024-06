Levante (nella foto), Serena Brancale e Venerus sono i protagonisti della nuova campagna ’Beauty a modo tuo’ di Zalando, che ispira i consumatori a esprimere la propria autenticità e dare voce alla propria storia.

"In passato – commenta Levante – il mio trucco era più intenso. Oggi, preferisco un trucco più naturale, che rappresenta una me più serena e consapevole. Zalando con questa campagna è riuscito a far emergere proprio questi aspetti".