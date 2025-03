Bellezza, comfort e innovazione. Intimissimi rivoluziona l’eleganza intima

Intimissimi presenta ‘The UnderWow’: un manifesto che rivoluziona il concetto di intimo, trasformandolo in un’esperienza che va oltre la semplice funzionalità. Non si tratta più di un comune underwear, ma di un nuovo standard che coniuga bellezza, comfort e innovazione. Con questo nuovo approccio, Intimissimi invita a riscoprire il potere dell’intimo, che non si limita a vestire e sostenere, ma ha il potere di valorizzare il corpo, mettendo al centro il benessere, la bellezza e l’emozione.

La campagna ridefinisce le aspettative sulla lingerie, celebrando ogni donna nel suo essere ’Wow’ ogni giorno. Barbara Palvin, top model di fama internazionale, diventa il volto del nuovo messaggio del brand, portando con sé la sua eleganza inconfondibile e il magnetico carisma. Indossando i reggiseni Intimissimi, ogni donna non si limita a sentirsi sicura di sé, ma esprime una femminilità autentica e senza compromessi.

Protagonista di queste storie è il nuovo reggiseno ’Denise’, un modello che esprime un’impareggiabile alchimia di grazia e seduzione. A partire dall’antica arte dei pizzi Leavers, dopo un’attenta ricerca, Intimissimi crea una trama ricca di dettagli e con un morbido motivo leggermente a rilievo che garantisce massima comodità e raffinatezza. Nasce così il nuovo pizzo 97, caratterizzato da un design che armonizza elementi floreali e geometrici, dando vita a una texture sofisticata. Il nuovo reggiseno Denise è disponibile nei negozi Intimissimi e on line su www.intimissimi.com