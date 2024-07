Belle dopo gli ’anta’. Il metodo pro-aging firmato Martina Bindi

Contrastare l’invecchiamento con efficacia richiede un approccio naturale e olistico che diventi parte integrante dello stile di vita.

Il metodo pro-aging di Martina Bindi (nella foto) incarna proprio questo concetto, proponendo semplici gesti quotidiani per viso e corpo che si trasformano spontaneamente in nuove abitudini. Martina Bindi – esperta di Skin and Body Health da 35 anni e ideatrice del metodo Bella senza trucco a 50 anni e della linea di prodotti naturali

per la skincare bSoul – afferma: "Affrontare efficacemente l’ invecchiamento non significa limitarsi a trattare la singola ruga o il tono del viso in modo localizzato. Rughe e cedimenti sono solo la punta dell’iceberg, quello che vediamo allo specchio, ma per rimanere davvero giovani e in forma più a lungo è necessario un approccio globale.

Sempre più donne preferiscono non ricorrere a trattamenti estetici e chirurgici per rallentare il processo di invecchiamento della pelle e del volto, per svariati motivi: un volto inespressivo, spesso con tratti fisionomici alterati, potenziali effetti collaterali a breve e lungo termine". L’esperta aggiunge: "Ho sviluppato un metodo pro-aging in pochi punti chiave, semplici e fondamentali". I pilastri principali del metodo pro-aging di Martina Bindi si fondano su un’automassagio del viso, una routine di esercizi per il corpo, Una routine di skincare con formule naturali studiate per ristabilire l’elasticità e la bellezza della pelle.