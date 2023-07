Belle, brillanti e (auto)distruttive: ecco le nuove persone normali

L’hanno ribattezzata la nuova Sally Rooney: per molti con Cleopatra e Frankenstein, l’anglo-americana Coco Mellors avrebbe dato alle stampe il nuovo Persone normali, piccolo capolavoro che arrivò nelle librerie italiane tre anni fa e che proprio ora sta spopolando su Raiplay nella versione serie tv. Anche da Cleopatra e Frankenstein verrà tratta (per Warner Bros) una fiction ma – come nel caso dell’opera della Rooney – un’altra cosa è il libro. Che inizia in una notte di Capodanno a Manhattan – siamo prima del 2008 – quando si incontrano lei, Cleo, bionda bellissima giovane artista inglese con un piccolo problema di Green Card e lui, Frank, maturo pubblicitario newyorkese di successo. I due s’innamorano subito, parlano la stessa lingua ironica e fantasiosa, in pochi mesi si sposano ma nel giro di un anno tutto cambierà. Attori, motori dei rovesciamenti dei destini apparentemente segnati della coppia sono un paguro dello zucchero (piccolo ma da non sottovalutare), e soprattutto l’amico di lei tossicodipendente, un paio di amici di lui capaci di grandi generosità e di grandi tradimenti e infine la collaboratrice di Frank molto meno bella di Cleo ma con una “fortuna“ che manca agli altri: Eleanor "è cresciuta sentendosi sicura e ferocemente amata".

Perché ricchi e meno ricchi comunque creativi, brillanti, festaioli, i protagonisti del romanzo di Coco sono ognuno profondamente incrinato, e perciò ognuno dipendente da qualcosa, droga e alcol al pari dell’amore non ricevuto o dato, ognuno innocente eppure crudelmente votato alla distruzione di sé o degli altri. Non lo è incrinata – appunto – Eleanor: e le penultime pagine del romanzo, quelle dedicate al rapporto tra lei e la madre, sono forse le più riuscite e toccanti. Finché al dolore si mescola la speranza, nel momento in cui nel cielo (di Roma) si alza uno stormo di storni: "Nessuno comanda. Ogni uccello è consapevole solo dei movimenti di cinque suoi compagni, imita i movimenti degli altri cinque ed è così che si tiene unita la formazione", spiega Cleo a Frank. Cinque compagni di volo, cinque punti come quelli di una stella: vederla sta solo a noi.

cdc