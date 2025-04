“Mi ha provocato lividi sui genitali” le accuse di Bella Thorne a Mickey Rourke

Roma, 12 aprile 2025 – "Una delle peggiori esperienze di sempre". Così l’attrice Bella Thorne ha descritto il suo rapporto con Mickey Rourke sul set del film Girl. Secondo quanto riportato dal Guardian, l’ex stellina della Disney sul suo profilo Instagram ha accusato Rourke di averle procurato dei “lividi sui genitali” con una smerigliatrice di metallo. "Avrebbe dovuto usare una smerigliatrice per colpirmi la rotula e invece l'ha usata sui miei genitali attraverso i jeans, colpendoli ripetutamente. Avevo lividi sull'osso pelvico. Lavorare con Mickey è stata una delle peggiori esperienze della mia vita da attrice" ha concluso Thorne, che ha scelto di rompere il silenzio sulla vicenda dopo che gli autori del Grande Fratello inglese hanno ammonito Rourke per aver utilizzato un linguaggio offensivo nei confronti della cantante statunitense Jojo Siwa.

Sui social Bella Thorne ha raccontato la scena del film in cui si trovava inginocchiata con le mani legate dietro la schiena, quando è stata ferita con la smerigliatrice. L’attrice ha anche raccontato che in un’altra occasione il protagonista di "The Wrestler", che nel 2008 gli valse un Golden Globe e un Bafta, avesse accelerato il motore dell’auto apposta, in modo da far slittare le ruote sul terriccio e ricoprirla completamente di terra, sebbene ciò non fosse richiesto dal copione. "Credo che pensasse fosse divertente umiliarmi di fronte a tutta la troupe" ha commentato Thorne.

Ma nonostante questi episodi e i conseguenti rapporti tesi, alla fine Bella racconta sui social di essersi vista costretta ad "entrare completamente sola nella roulotte" di Rourke per convincerlo a finire il film. "Si è rifiutato di parlare con il regista o i produttori, quindi ho dovuto convincerlo io a presentarsi e completare il suo lavoro", ricorda l’ex star Disney. "In effetti ho dovuto supplicarlo" rivela, spiegando di averlo fatto perché "il film non poteva essere finito senza di lui. Il lavoro di tutti sarebbe andato perso e sarebbe stato completamente inutile".

L’attore, che non ha mai smesso di far parlare di sé per certi suoi atteggiamenti provocatori ed eccessivi, ora rischia di essere buttato fuori dal Grande Fratello inglese, se continuerà ad usare un linguaggio omofobo. Tra le altre cose, Rourke avrebbe preso di mira Siwa, vantandosi con lei e dicendole che, se fosse rimasto più di 4 giorni nella casa del Grande Fratello, l'avrebbe "resa etero". Persone vicine all’attore al momento non avrebbero commentato le accuse né le ammonizioni degli autori del reality show.