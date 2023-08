Bella Hadid guarita dalla malattia di Lyme: “Finalmente sto bene”

Bella Hadid è guarita dalla malattia di Lyme: “Finalmente sto bene, non dovete preoccuparvi”. Nel lungo messaggio pubblicato su Instagram, accompagnato da alcuni scatti, la modella, 26 anni, parla di un periodo interminabile e doloroso, della fine di un incubo, si dice fiera del suo percorso: “La piccola me che ha sofferto sarebbe orgogliosa di essere cresciuta così e di non essersi arresa mai”.

Bella appare con il viso scavato, reduce da un lungo ciclo di cure durato oltre 100 giorni, il braccio ancora fasciato dalle medicazioni e il suo cane sempre vicino. “Vivere in questo stato, peggiorando di giorno in giorno mi ha messo a dura prova in modi che non riescono nemmeno a raccontare. Essere stata così triste e malata nonostante godessi di molti privilegi e opportunità e fossi circondata da amore, è stata forse la sensazione più estraniante che abbia mai vissuto” scrive.

Le cure

Il post pubblicato insieme ad una serie di immagini che la ritraggono in diversi momenti della malattia. “Ho cercato di scegliere le immagini più positive che potevo perché per quanto dolorosa fosse questa esperienza, il risultato è stato l'esperienza più illuminante della mia vita piena di nuovi amici, nuove visioni. Non cambierei nulla per niente al mondo. Se dovessi affrontare di nuovo tutto questo, per arrivare fin qui, al momento esatto in cui mi trovo adesso, con tutti voi, finalmente in salute, rifarei tutto. Mi ha reso quello che sono oggi”

La ventiseienne, infine, ringrazia tutti coloro che l'hanno assistita: la madre sempre presente, la dottoressa, gli infermieri. Dopo anni di “sofferenza invisibile”, oggi, “a Dio piacendo”, ho “tanto amore” da donare. E non dimentica chi, invece, sta soffrendo: “L'universo funziona nei modi più dolorosi e belli, se combatti le cose andranno meglio. Te lo assicuro. Fai un passo indietro, sii forte, abbi fede nel tuo cammino, cammina nella tua verità e le nuvole inizieranno a schiarirsi”

Victoria Cabello: “Ho pensato di morire”

In Italia ad aver sofferto della stessa patologia è stata la conduttrice Victoria Cabello, nata a Londra nel 1975, che in una lunga intervista rilasciata l’anno scorso a 'D - la Repubblica delle donne', aveva rivelato: "Ho pensato di morire e ho affrontato un lungo percorso riabilitativo. Ora è passata, ma quell’essere stata in ginocchio condiziona ancora la mia vita”.

Il riscatto dopo la malattia, Victoria lo scorso anno ha partecipato e vinto la nona edizione di Pechino Express, in squadra era con l’amico di vecchia data Paride Vitale. “Pechino è stato un calcio in cu*o che mi ha dato la grinta per svoltare. Di dimostrare a me stessa che sto bene e ce la posso fare”, ha detto la conduttrice dopo avere affrontato fino all’ultima tappa il viaggio sulla Rotta dei Sultani: 7000mila chilometri percorsi dalla Cappadocia fino a Dubai.

Cos’è la malattia di Lyme

La malattia di Lyme è un'infezione che viene trasmessa dal morso delle zecche e causata dalla spirocheta Borrelia. I sintomi iniziali causano dei rash cutanei, a cui possono succedere a distanza di settimane anche delle alterazioni neurologiche fino ad arrivare a delle complicanze cardiache e reumatologiche. Se non curata diventa una malattia cronica. Bella Hadid soffre di questa patologia, così come la madre Yolanda e il fratello Anwar, dal 2012.