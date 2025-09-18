Bella Hadid posta le foto dall’ospedale, cosa è successo alla modella

Bella Hadid torna a far parlare di sé. Questa volta però niente passerelle o campagne pubblicitarie, ma tutt’altro. Infatti, ha condiviso alcune immagini dal letto di un ospedale. La top model, 27 anni, ha pubblicato su Instagram una serie di scatti che documentano i giorni di ricovero, accompagnandoli con parole affettuose rivolte ai fan: “Mi dispiace sparire sempre, vi voglio bene”.

Un racconto social per immagini

Nelle foto la si vede Hadid con una flebo al braccio, lo sguardo stanco e la mano a coprire la bocca in un gesto che lascia trasparire fragilità. Non mancano però momenti più leggeri: Hadid ha mostrato anche una partita a carte, una cena improvvisata a base di pizza consumata tra le lenzuola e persino un pigiama intero di Pikachu, scelto forse per sdrammatizzare la situazione.

L’abbraccio della sorella Gigi

Il sostegno della famiglia non è tardato ad arrivare. La sorella Gigi, anche lei modella, le ha scritto subito nei commenti: “Ti voglio bene! Spero che presto tu possa sentirti forte e bene come meriti”. La madre Yolanda ha aggiunto un breve ma significativo messaggio: “Guerriera contro la Lyme”.

Bella Hadid e la malattia di Lyme

Già, perché da anni Bella combatte contro la malattia di Lyme, un’infezione cronica che può causare dolore, affaticamento e sintomi invalidanti. Ci sono passati altri personaggi famosi come Justin Timberlake e Avril Lavigne. Già nell’estate del 2023 la modella aveva raccontato sui social la difficoltà di convivere con la patologia, mostrando le terapie a cui si sottopone e confidando quanto la malattia abbia inciso sulla sua vita personale e professionale, sottolineando la fatica di dover bilanciare carriera, affetti e salute. A dire il vero, lei stessa pensava di essere guarita, ma questo nuovo ricovero sembra dimostrare il contrario anche se al momento non ci sono dettagli dal punto di vista clinico. Ad ogni modo, il tono del post lascia intendere che Hadid stia affrontando un ulteriore ciclo di cure. I fan, intanto, hanno invaso i commenti con messaggi di vicinanza e incoraggiamento.