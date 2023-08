Bella Hadid, "15 anni di sofferenza invisibile"

In un lungo post sui social la modella Bella Hadid racconta i suoi "15 anni di sofferenza invisibile" e di essere "finalmente in salute", anche se in realtà non è ancora pronta a tornare in passerella. "La piccola me che ha sofferto sarebbe così orgogliosa di avermi fatto crescere e non aver rinunciato a me stessa", ha scritto la 26enne aggiornando i fan sulla sua malattia cronica di Lyme (causata da un tipo di batterio che può essere trasmesso all’uomo da zecche infette) e su altri problemi, oltre a condividere una serie di immagini su Instagram che mostrano cartelle cliniche e foto di lei in cura a casa o in ospedale.