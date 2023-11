Belfast sfida il passato. Il sogno della pace letto attraverso i murali

Donelli

Nella contea di

Monaghan la lancetta dell’orologio gira lenta. Il quarantenne Nicolas ha appena finito la sua giornata di lavoro come responsabile della qualità in un’azienda metalmeccanica. Davanti alla sua Harp (birra Lager prodotta dalla Guiness) si gode il paesaggio dalla finestra del pub. Siamo nelle ’terre delle piccole colline’. Con Donegal e Cavan, la regione è una delle tre contee dell’Ulster che non fa parte dell’Irlanda del Nord.

Alle cinque del pomeriggio sotto una piogerellina insistente, Nicolas racconta del suo trasferimento da Belfast a Monaghan; per lavoro certo, ma anche per togliersi dalle tensioni della città. Sì, le armi sono state deposte, ma il tempo non ha per nulla attutito la violenza e la rabbia insita nelle comunità di protestanti e cattolici. Un confine, lungo 499 chilometri divide ancora Irlanda del Nord e Repubblica d’Irlanda. Un muro invisibile agli occhi di chi arriva per la prima volta, ma che emerge subito anche da una semplice chiacchiera dai residenti della generazione degli ’anta’.

Nicolas racconta di come è difficile sentirsi europei, anche dopo il lungo percorso di pacificazione iniziato con i negoziati di Belfast del 1998 che prevedevano di evitare

una frontiera fisica tra le due ’Irlande’. Ma si tratta – a suo dire – di una "falsa pace. E io – incalza – sono andato via da Belfast per cercare più pace,

ma l’amore che provo per quella città unica per bellezza e fascino restano immutati".

Belfast è oggi un magnete per il turismo internazionale, che ha fatto della sua turbolenta

storia una delle capitali mondiali degli appassionati di storia e di street art.

La città è piena di murales che parlano delle violenze passate. Tra i più ammirati quello che rappresenta Bobby Sands, volontario dell’IRA, morto nel carcere di Long Kesh dopo uno sciopero della fame di 66 giorni. La storia che in ogni angolo della città emerge e non dimentica. E poi c’è il ’Titanic Belfast’, ovvero la visita al cantiere navale Harland & Wolff in cui venne costruito il transatlantico più tristemente famoso della storia. La storia che torna sempre all’ombra dei così tanto odiati e amati muri, dove famiglie sorridenti fanno il pic-nic nelle domeniche soleggiate irlandesi.