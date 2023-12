Belen Rodriguez: “Tradita con 12 donne”, Stefano De Martino non smentisce: “Ognuno ha la propria verità”

Belen Rodriguez attacca, Stefano De Martino (non) risponde. Nella prima uscita in tv dopo un lungo periodo di silenzio, la showgirl argentina nel salotto di Mara Venier a Domenica In su Raiuno ieri pomeriggio ha raccontato la propria verità in merito alla rottura del matrimonio con Stefano De Martino.

"Con Stefano De Martino l'ultima volta non è manco iniziata. Io ci sono sempre stata per tutti, non mi sono mai tornata indietro, non mi sono mai risparmiata, non ho mai fatto il Black Friday - ha spiegato Belen Rodriguez -. È iniziata con un tradimento, già dopo un mese. Ho fatto finta di niente, perché il matrimonio non finisce per quello. Non è finita per questo. Ho anche chiacchierato con le signorine che hanno ammesso subito tutto, sono state molto carine" ha detto scherzando. "Ho parlato con tutte quante, una decina, sono arrivata a 12, poi dopo ho smesso se no la bolletta del telefono...".

La palla è passata, poche ore dopo, a Stefano De Martino. "Lasciami dire una cosa, non è una replica, solo una riflessione. Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria. C’è chi se la sente di renderla pubblica e raccontarla e chi se la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità per due motivi: il bene che c’è stato e che c’è tuttora, perché io le voglio sinceramente ancora tanto bene; il secondo, più importante, è che Belen è la madre di mio figlio. Questa è la cosa fondamentale" ha raccontato a Fabio Fazio a Che tempo che fa sul canale Nove.