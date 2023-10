Belen Rodriguez nella nuova vita con Elio Lorenzoni non dimentica la famiglia

Belen Rodriguez torna sui social network dopo alcuni giorni di silenzio e recupera il tempo perduto. Il suo profilo Instagram è tornato ad essere un fiorire di post e stories. Il tema è solo a spot la sua collezione di abbigliamento, tutto il resto parla di una sorta di nuova vita.

Una nuova vita che non racconta più di eventi mondani milanesi, ma di una Belen Rodriguez che si dedica alla casa - preparando la cena in una location di montagna con la madre Veronica Cozzani sullo sfondo impegnata a scattare la foto - alle passeggiate fra i boschi. E i figli? Molti utenti del web si sono chiesti cosa stesse succedendo, visto che Santiago e la piccola Luna Marì nelle prime immagini non comparivano e, soprattutto, proprio la bimba era stata avvistata nella zona di corso Como a Milano insieme alla nonna, ovvero la madre di Belen Rodriguez.

"Come sta Belen?", "Perché non si fa più vedere?", "Si è trasferita a Brescia da Elio e ha lasciato i bambini a Milano?": nelle ultime settimane molte sono state le domande che hanno invaso il web e il profilo Instagram della stessa showgirl argentina. Domande di chi, comunque, forse aveva dimenticato che nella vita di questi due bambini c'è una famiglia composta dai loro padri, dagli zii e dai nonni. Insomma, non sono di certo stati lasciati soli.

Che fine aveva fatto Belen Rodriguez? Secondo alcune indiscrezioni, la showgirl argentina era andata a Brescia da Elio Lorenzoni. C'è chi ha ipotizzato che si fosse trasferita definitivamente a casa del nuovo amore, ma sono state proprio le ultime immagini da lei pubblicate sui social network a dissipare ogni dubbio: Belen Rodriguez ha comprato una nuova casa a Milano, in zona Sempione. Quindi non si muoverà, almeno per il momento, dalla metropoli.

Intanto Elio Lorenzoni inizia a comparire sempre più spesso nelle stories Instagram dell'argentina, così come sono tornati a comparire in post e stories anche i figli Santiago e Luna Marì. Che certamente non sono mai usciti dalla mente e dal cuore della loro madre. Neppure nei momenti, magari non facili, delle ultime settimane.

I dubbi di fan e follower rimangono. E ad ogni foto non mancano commenti preoccupati: “Sei sicura di essere davvero felice?”, “Ti racconti una vita diversa dalla realtà”, “Come si fa a dare ogni anno a questi bambini un papà diverso?”.