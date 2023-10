Belen Rodriguez fra ospitate saltate e saluti sospetti: cosa sta succedendo?

Cosa sta succedendo a Belen Rodriguez? Se lo chiedono in tanti dopo gli ultimi due forfait televisivi. 'Domenica In' prima e 'Stasera c'è Cattelan... su Raidue' poi: la showgirl argentina si è sottratta a due appuntamenti non certo di poco conto. Tanto da aver suscitato la risposta piccata di Alessandro Cattelan proprio durante il programma.

Quello che ad alcuni era sembrato un vezzo da star è stato invece giustificato dallo staff di Belen Rodriguez adducendo qualche non meglio specificato problema di salute da parte della showgirl.

Ad aver attirato qualche sospetto in più sono i due saluti che Veronica Gentili, all'esordio nel programma, e Max Angioni hanno rivolto ieri sera durante la prima puntata de Le Iene proprio a Belen Rodriguez. "Voglio fare una cosa che non ho fatto prima, voglio salutare con affetto la persona che mi ha preceduto sul palco e che ha condotto Le Iene per oltre un anno, Belen Rodriguez" ha spiegato Veronica Gentili. "Ciao Belen, mi manchi, vorrei salutarti in maniera professionale. Belen ti bacio" ha aggiunto Max Angioni.

Non manca anche chi sostiene di averla vista un po' troppo dimagrita in alcune stories su Instagram. Peccato che con i filtri applicabili a foto e video sia veramente difficile stabile cosa sia vero e cosa no sui social network. E fra i fan della showgirl c’è chi si domanda dove sia finito Elio Lorenzoni, fiamma estiva di Belen Rodriguez. Belen che intanto pubblica su Instagram stories per pubblicizzare la propria linea di abbigliamento.

Vero allarme o semplice momento di difficoltà passeggera? Difficile dirlo adesso, anche perché come sempre dall'entourage di Belen Rodriguez non filtra alcuna indiscrezione.