Belen Rodriguez in clinica a Padova. Come sta?

Belen Rodriguez si è trasferita a Brescia da Elio Lorenzoni? Forse. Il dato di fatto però, perlomeno stando ad alcune indiscrezioni, sarebbe che è stata avvistata a Padova. A dare la notizia è il Mattino di Padova, secondo cui la showgirl argentina sarebbe tornata nella clinica nella quale è nata la figlia Luna Marì. Ovvero a Villa Maria.

Una visita di cortesia? Un passaggio magari per organizzare un evento di solidarietà o di altro genere? Sembrerebbe di no, visto che il Gazzettino ha fatto un'altra scoperta interessante - e preoccupante -: la clinica, contattata dal quotidiano, ha affermato di "non rilasciare informazioni sui pazienti". Quindi Belen Rodriguez sarebbe una paziente.

Cosa sta succedendo quindi? Difficile dare una risposta certa, anche perché la situazione appare alquanto ingarbugliata: i figli a Milano con i nonni - non più tardi di sabato scorso Luna Marì era a spasso con la nonna materna nella zona di corso Como - e lei che per ora non si fa vedere.

La sua ultima traccia su Instagram è stata alcuni giorni fa una story con una frase che lascia spazio a molte interpretazioni: "Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, perché l’esercizio di mettersi nei panni degli altri può far diventare una società migliore". Mettersi nei panni degli altri. Forse nei suoi ed empatizzare con lei per il momento che sta attraversando.

Diversi fan di Belen Rodriguez hanno manifestato una certa preoccupazione anche con commenti ai post precedenti della showgirl: “Mi sembri troppo magra”, “Stai bene?”. Commenti ai quali, però, l’interessata non ha ancora risposto.