Belen lancia la maschera vulvare: “Parti intime da curare quanto il viso”. L’ironia pungente di Valentina Persia e la replica della showgirl

Roma, 10 luglio 2025 – Belen Rodriguez torna a far parlare di sé, questa volta non per vicende sentimentali ma per una nuova iniziativa imprenditoriale nel mondo del beauty. La showgirl argentina, mamma single e felice, ha infatti lanciato un prodotto piuttosto inedito: una maschera idratante per la zona vulvare che si chiama Mia Libre-Rebeya. Il trattamento è pensato per prendersi cura della pelle dell’area intima, promuovendo idratazione e benessere, e viene presentato come parte della sua linea di cosmetici Beauty LIbre.

La foto di Belen su Instagram

La novità è stata svelata direttamente su Instagram, dove Belen ha pubblicato una foto che la ritrae intenta ad applicare la maschera. Il post, con toni glamour e promozionali, non è passato inosservato e ha subito fatto il giro del web, attirando l’attenzione tanto dei fan quanto degli osservatori più ironici.

Già nel maggio scorso Belen aveva annunciato sempre sul suo profilo Instagram, la sua linea di prodotti di bellezza, spiegando:

Senza imbarazzarmi nel dirlo, stanno uscendo delle maschere per le nostre parti intime, perché vanno curate tanto quanto curiamo il viso, il décolleté e il corpo

La risposta di Valentina Persia

Tra chi ha risposto a Belen c’è l’attrice comica Valentina Persia, che ha colto al volo l’occasione per una parodia divertente. Con una foto che riprende la posa originale di Belen in chiave comica, Persia ha mostrato una “versione XXL” e casalinga della maschera vulvare, accompagnandola con la didascalia: “Per chi fosse interessato c’è anche la XXL”. La trovata ha scatenato l’ilarità dei follower e migliaia di condivisioni.

La risposta di Belen: autoironia e complicità

Belen non si è tirata indietro e ha risposto con sportività e ironia:

Dimmi poi come ti trovi a livello di idratazione. Altrimenti abbiamo i Panpers

Una replica che ha dimostrato il suo spirito autoironico e ha suggellato il siparietto con complicità. Il botta e risposta tra le due donne è subito diventato virale, trasformando un post promozionale in un momento di intrattenimento social tra i più commentati della settimana.