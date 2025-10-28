Le confessioni choc di Belén a Belve: amori, violenza e dipendenze

Roma, 28 ottobre 2025 – Belén Rodriguez si racconta in tre atti tra luci, ombre e metamorfosi. Lo farà stasera, martedì 28 ottobre, alle 21,20 su Rai 2 nel coso della prima puntata della nuova stagione di ‘Belve’, il programma condotto da Francesca Fagnani. Già dalle prime anticipazioni emergono sprazzi di quello che si preannuncia un ritratto senza filtri della showgirl tra amori passati, segreti, dipendenze. Scopriamo di più.

Il lato oscuro di Belén e la dipendenza

Un passaggio dell’intervista che cattura l’attenzione è quello in cui Belén parla di una “dipendenza da benzodiazepine”, ammettendo di aver sperimentato droghe ma di “non aver esagerato”. Le benzodiazepine sono una classe di farmaci psicotropi usati per ridurre ansia, stress, insonnia e tensione muscolare. Come? Semplice: agiscono sul sistema nervoso centrale potenziando l’effetto di un neurotrasmettitore che ha un’azione calmante sul cervello. In pratica, rallentano l’attività cerebrale, aiutando a rilassarsi, dormire o controllare crisi d’ansia. La confessione squarcia l’immagine patinata della showgirl argentina: una donna carica di sensualità ma che ha vissuto fragilità e vulnerabilità.

Belén: “Ho menato tutti i miei fidanzati”

In un tono quasi ironico, Belén racconta di essere “aggressiva, manesca”. E ammette: “i miei fidanzati li ho menati tutti, Stefano De Martino è quello che ne ha prese di più”. Un’immagine senza filtri, dicevamo, che contrasta con quella da diva televisiva: lanciare un cactus a un ex partner, graffi come “sfogo” d’impulso… tutto questo entra nello spazio intimo della star, ma settato per essere guardato. E ancora: una dichiarazione forse inaspettata, quella sull’uomo che ha definito il suo amore più grande, ovvero l’ex calciatore Marco Borriello. Ma questo, almeno nelle sue intenzioni, non è solo gossip: è un invito a riflettere su ciò che resta quando l’amore non basta, quando la stima viene meno e tutto rischia di diventare “tossico”.

La maturità della rinuncia

Tra le affermazioni più incisive c’è anche questa: “Se una persona non va dentro nel profondo dell’altra e non la stima, la distrugge… Ho perso stima, ma non c’è rabbia”. Qui Belén, riferendosi a Stefano De Martino, sembra accettare una rinuncia: non più rabbia, ma distanza. Non più spettatrice della propria vita, ma regista di una parte di essa. È una frase che segna l’inizio di una transizione verso la maturità. Un’intervista in bilico tra spettacolo e confessione intima. Oltre a lei, le altri due ospiti di questa puntata sono l’attrice Isabella Rossellini e la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo.