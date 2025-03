Belcanto, nuova puntata su Rai Uno: le anticipazioni di lunedì 3 marzo. A che ora va in onda e quando finisce

Roma, 3 marzo 2025 – Tre milioni e mezzo di spettatori si sono sintonizzati su Rai Uno per assistere alla prima puntata di “Belcanto”, la fiction con Vittoria Puccini: un grande successo per la serie televisiva ambientata nel mondo della lirica.

L’appuntamento è lunedì 3 marzo in prima serata su Rai Uno, alle 21.30, con la seconda puntata, in cui vedremo Vittoria Puccini e le figlie affrontare difficoltà e nuove sfide dopo l’arrivo nella città di Milano. Ecco qualche anticipazione.

“Belcanto”: seconda puntata di lunedì 3 marzo

Ambientata nel mondo ottocentesco dell’opera lirica, “Belcanto” segue il viaggio di tre donne alla ricerca del sogno di un sogno e di una vita migliore, che si dimostrerà una sfida non facile, tra tradimenti, invidie e difficoltà.

Giunte a Milano dopo essere partite dalla città natale, Napoli, Maria (Vittoria Puccini) e le sue figlie Carolina e Antonia devono fare i conti con gli ostacoli connessi alla vita in una grande città, ma anche con segreti da sempre taciuti.

Le difficoltà economiche costituiscono una prima problematica, specchio dell’epoca, ma anche di un tema che va oltre il tempo e tocca profondamente le emozioni di chi osa andare in cerca del suo sogno.

Negli episodi “Don Giovanni” e “Casta Diva”, in onda lunedì 3 marzo, Carolina che, per una decisione del maestro di canto, frequenta la stessa classe della sorella Antonia, scopre un frammento della vita della madre e ne rimane colpita a tal punto da pensare di ritornare a Napoli. Maria, infatti, a suo tempo è stata una cantante lirica e ha nutrito il sogno di una carriera in quel mondo, sebbene le cose siano poi andate diversamente.

Sarà Antonia a convincere la sorella ad attendere e non partire, spiegando che la fuga non può essere la soluzione. Nel frattempo in scena appare Giacomo Lotti, che si rivelerà essere un alleato prezioso, profondamente legato anche a Maria, mai dimenticata.

Quando e dove vedere “Belcanto”

La miniserie “Belcanto” va in onda ogni lunedì in prima serata su Rai Uno e in streaming. La seconda puntata è attesa per lunedì 3 marzo alle ore 21.30. Da palinsesto i due episodi dovrebbero terminare entro le 23.45. Tutta la serie tv è disponibile su RaiPlay e possono essere rivisti in qualsiasi momento.