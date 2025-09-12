Beauty Week a Milano. Cuore pulsante di bellezza e futuro

Bellezza, ma anche innovazione, sostenibilità ed inclusione. Per il quarto anno consecutivo, il capoluogo lombardo ospita Milano Beauty Week, dal 17 al 21 settembre, la settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere, iniziativa di Cosmetica Italia, in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence.

Un progetto ideato per promuovere la filiera cosmetica italiana, dalle multinazionali alle piccole e medie realtà produttive e distributive, passando per le aziende di packaging, materie prime e macchinari. Fitto il calendario di appuntamenti gratuiti e aperti prenotabili solo tramite l’app ufficiale dell’evento. Presenti in città tre hub principali: Palazzo Giureconsulti con i beauty corner e un palinsesto di eventi e progetti, come quello dedicato alla sostenibilità del ’Never Ending Beauty’; Palazzo Castiglioni con le iniziative charity ’Beauty Gives Back’ e ’Love is in the Hair’; e, per la prima volta, Palazzo Bovara con spazi dedicati a talk e masterclass, oltre alla mostra ’Iris, alla radice della Bellezza’ di Accademia del Profumo.

La bellezza è diffusa anche in altre aree della città con i Beauty Cube, i Beauty Tram, la Beauty Saturday Night, tour e passeggiate olfattivi. Inoltre, Milano accoglierà la settima arte con la proiezione del cortometraggio ’Via Bellezza 11’ inedito ideato da OffiCine-IED in collaborazione con Cosmetica Italia, mentre la serata conclusiva sarà celebrata al Teatro alla Scala dove per la prima volta, saranno svelati i vincitori del Premio Accademia del Profumo 2025 e, al termine della premiazione, gli allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala si esibiranno con lo spettacolo ’Gesti di Bellezza’.

Vi è anche ’Fuori Milano Beauty Week’: diversi Comuni italiani, tra cui Crema, Lodi, Monza e Brianza, Firenze e Venezia, aderiranno alla manifestazione con eventi paralleli e iniziative diffuse che valorizzeranno il proprio legame con il mondo della cosmetica. L’accademia della scuola di ballo torna alla Milano Beauty Week per celebrare la bellezza in tutte le sue forme. Quest’anno, gli allievi, guidati dai professionisti del Teatro alla Scala, sveleranno le tecniche per realizzare non solo il make-up di scena, ma anche l’affascinante processo di costruzione delle parrucche e la creazione degli effetti speciali che contribuiscono alla magia dello spettacolo dal vivo.

Sarà la Scuola di Ballo ad esibirsi nella serata conclusiva sul palcoscenico del Piermarini con un programma che abbraccia diversi stili dalla poetica classicità del Valzer dei Fiori dallo Schiaccianoci firmato dal direttore della Scuola Frédéric Olivieri al frizzante linguaggio di Rossini cards di Mauro Bigonzetti fino alla potenza espressiva del Bolero X di Shahar Binyamini.

Raffaella Parisi