Trattamenti di bellezza: come rivitalizzare pelle e capelli dopo le vacanze

Dopo le vacanze, è importante riprendere una beauty routine per dedicare delle cure specifiche alla pelle del iso e del corpo e ai capelli, che possono risultare spenti e privi di tono in seguito alle alte temperature, alla salsedine marina mare o all’alta quota della montagna, e all’umidità. Bastano pochi gesti, frequenti e costanti.

Viso

Inizia la tua routine con una pulizia accurata. Utilizza un detergente naturale non aggressivo. Fai uno scrub delicato per eliminare le cellule morte e stimolare il rinnovamento cellulare (un’idea potrebbe essere mescolare 2 cucchiai di farina di avena o di riso, 1 cucchiaio di miele e 1 cucchiaio di yogurt bianco). Questo rende la pelle più luminosa e pronta a ricevere i trattamenti successivi. Applica una crema idratante leggera o un siero idratante per ripristinare l'umidità nella pelle. Scegli prodotti che contengono ingredienti come acido ialuronico, glicerina o oli leggeri di rapido assorbimento. Se utilizzi un trattamento specifico per il contorno occhi, applicalo delicatamente per idratare e ridurre eventuali gonfiori. Se hai specifici problemi della cute come acne, macchie scure o rughe, opta per trattamenti mirati dopo l'idratazione. Ad esempio, un siero con vitamina C può aiutare a schiarire l’epidermide e attenuare eventuali macchie. Anche dopo le vacanze, ricordati di continuare a usare la protezione solare ogni mattina. La protezione solare è fondamentale per prevenire danni futuri dalla esposizione ai raggi UV.

Corpo

Dopo la detersione, utilizza un leggero esfoliante che rimuova le cellule morte e permetta alle lozioni o alle altre formule nutrienti che sceglierai di penetrare in profondità. Puoi farne uno anche tu a casa mischiando 1 tazza di zucchero di canna o di sale marino (che però è un po’ più abrasivo, dipende dai tuoi gusti e dalle tue esigenze), mezza tazza circa di olio di cocco o di argan, altamente nutrienti, alcune gocce di olio essenziale di eucalipto, lavanda o quello che preferisci. Utilizza anche maschere rigeneranti per nutrire la pelle e per restituirle luminosità ed elasticità. Se non hai cosmetici specifici in casa, puoi ottenere un preparato casalingo ricco di antiossidanti, vitamine e sostanze nutrienti mescolando mezzo avocado maturo con un cucchiaino di miele e 1 cucchiaino di yogurt bianco.

Capelli

Dopo l'esposizione al sole, usa uno shampoo idratante e un balsamo nutriente per ripristinare l'idratazione e la lucentezza dei capelli. Soprattutto se la chioma è danneggiata dal sole, applica maschere o trattamenti specifici per riparare e nutrire i capelli. Prova con un mix nutriente e rivitalizzante di 2 cucchiai di olio di cocco, 1 cucchiaio di olio d'oliva, 1 banana matura, 1 cucchiaio di miele. Tieni in posa per 15-20 minuti e poi risciacqua abbondantemente.

Buone abitudini

Durante le vacanze, potresti aver esposto la tua pelle al sole, al vento o al mare, il che può portare a disidratazione. Ripristina l'idratazione bevendo molta acqua e infusi e tisane, anche fredde, senza zucchero. Segui una dieta a base di cibi freschi e leggeri, soprattutto di origine vegetale.