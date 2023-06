Beauty case da viaggio, come prepararlo al meglio

Quando ci si prepara per partire per qualche giorno o per una vacanza più lunga, oltre allo zaino, al trolley o alla valigia non può mancare un beauty case da viaggio. Si tratta di una borsa, un bauletto o una valigetta in cui vengono messi prodotti e accessori per la cura personale e per la bellezza, dai detergenti alle creme, dai trucchi alle spazzole e ai pettini, fino a lozioni e profumi, ma anche i solari in estate. Il beauty case presenta di solito scomparti interni o tasche per mettere in ordine i vari articoli in modo semplice e pratico e trovarli facilmente all’occorrenza.

Le dimensioni

Se devi acquistare un beauty case da viaggio nuovo di zecca o non sai quale scegliere tra quelli che magari hai accumulato negli anni, ecco qualche dritta. Innanzitutto fai attenzione alle dimensioni: non deve essere troppo piccolo e poco capiente, dal momento che deve trasportare vari prodotti. Inevitabilmente, però, dovrai fare una cernita ed eventualmente dovrai trasferire alcuni di essi in contenitori e vasetti più ridotti. Attenzione a non prendere un beauty case troppo grande che potrebbe occupare troppo spazio nel bagaglio complessivo.

Il materiale

È importante la scelta del tessuto per il beauty case: deve essere resistente e impermeabile. È meglio evitare, invece, stoffe e materiali troppo delicati o leggeri per evitare che si strappino e si danneggino facilmente. Occhio anche alle cerniere: assicurati che siano robuste e si aprano e chiudano correttamente per non avere brutte sorprese.

L’essenziale

Come anticipato, per organizzare bene un beauty case da viaggio occorre fare una selezione preliminare scegliendo pochi prodotti e quantità ridotte da portare con sé, magari trasferendole in contenitori più piccoli e compatti. Oggi, poi, ci sono molti prodotti di bellezza multifunzione che aiutano a risparmiare soldi, tempo e spazio, come alcune creme adatte sia al viso sia al corpo, ovviamente se non si hanno esigenze specifiche. Scegli solo gli elementi essenziali e lascia a casa quelli che non utilizzi regolarmente o che possono essere sostituiti da prodotti multifunzione.

Divisioni

Crea delle sezioni specifiche. Cerca di organizzare i prodotti per la cura della pelle, dei capelli, dell’igiene intima e quelli che usi più di frequente in modo che siano sempre a portata di mano. Utilizza sacchetti o buste sigillabili trasparenti per evitare che i liquidi fuoriescano e si rovescino durante il trasporto. Soprattutto se devi prendere uno più voli, assicurati di rispettare le regole sui liquidi e le dimensioni dei contenitori per questa modalità di viaggio. A parte, poi, andrebbero tenuti accessori per capelli come pettini, spazzole, elastici, piastre. Per i trucchi, puoi usare delle bustine separate.

Sfrutta gli spazi piccoli

Di solito la maggior parte dei beauty case presenta delle taschine e dei piccoli scomparti interni per riporre gli oggetti più piccoli, dalle forbicine per unghie alle limette fino alle pinzette. Tenerli in quei posti sarà anche più sicuro.