Beauty blender, come si usa: la guida in poche mosse

La beauty blender è una spugna per il trucco, realizzata con una schiuma particolare e dal design arrotondato, simile a quello di un ovetto. È diventata popolare negli ultimi anni ed è tuttora oggetto di numerosi video-tutorial molto visti e commentati su Instagram e TikTok. È un accessorio versatile per il make-up che può essere utilizzato per applicare fondotinta, crema colorata, correttore, blush, e altri prodotti per il trucco. Basta imparare a usarla nella maniera corretta.

Acqua tiepida

È fondamentale una preparazione ad hoc. Bisogna cominciare bagnando la beauty blender con acqua tiepida, sotto il rubinetto o in un’apposita ciotola. La spugna deve essere prima completamente inzuppata e poi strizzata accuratamente per rimuovere l’acqua in eccesso. Prima di procedere con il trucco, deve risultare umida ma non deve perdere gocce.

Applicazione

Versa una piccola quantità di fondotinta, correttore o altro prodotto sulla beauty blender o sul dorso della mano. Utilizza il lato arrotondato della spugnetta per applicare il prodotto sulla pelle. Picchiettala delicatamente sul viso anziché usarla per stendere o spalmare la base liquida che intendi adoperare. È la tecnica dello ‘stippling’, che ricrea un effetto simile a quello dell’aerografo, ed è ideale per ottenere una copertura uniforme, fresca e naturale.

Uniformità

Continua a tamponare la spugna sulla pelle finché il prodotto non è distribuito uniformemente e ha raggiunto la copertura desiderata. Puoi utilizzare il lato più piccolo della blender per applicare il make-up in aree più piccole, come il contorno occhi o il naso. Sempre per ottenere un’applicazione uniforme, il consiglio è di utilizzare il lato ampio e piatto della spugna per sfumare il trucco soprattutto lungo il contorno del viso, in modo che non ci siano linee o demarcazioni visibili.

Punta

La beauty blender ha una caratteristica punta affusolata può essere utilizzata per applicare il correttore sotto gli occhi e su altre piccole imperfezioni. In quei casi tampona delicatamente il prodotto che desideri applicare sulla parte interessata e sfumalo.

Pulizia

Dopo l'uso, pulisci la beauty blender con un detergente specifico per spugne o con un sapone delicato. Risciacqua accuratamente fino a quando l'acqua è limpida e lascia asciugare la spugna all'aria aperta. È raccomandabile cambiare la spugnetta ogni 3-6 mesi come il mascara.

Storia

Questo accessorio must have del make-up è stato lanciato dall’imprenditrice Rea Ann Silva nel 2002 ed è stato un successo nel giro di poco tempo. Oggi in commercio ci sono diverse copie, ma l’originale ha vinto diversi premi nel settore del beauty. Pare ne vadano pazze celebrities come Kim Kardashian e Meghan Markle.