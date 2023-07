Beautiful, è morta Andrea Evans. Fu anche la ribelle Tina Lord in 'Una vita da vivere'

Roma, 11 luglio 2023 - Il mondo delle fiction in lutto, è morta Andrea Evans attrice della serie "Una vita da vivere" e più tardi di "Beautiful". Andrea Lynn Evans aveva 66 anni. Ha combattuto a lungo contro un tumore al seno, spegnendosi il 9 luglio nella sua Pasadena. La notizia è stata data dal suo agente e lilanciata da vari media.

La notorietà per Andrea Evans era giunta con due famose soap opera, dal 1979 al 2011, in "Una vita da vivere", e in Beautiful nel biennio 1999-2000 e poi nel 2011. Ma la Evans aveva iniziato da molto giovane a inseguire i sogni del mondo dello spettacolo con diverse partecipazioni a concorsi di bellezza. Poi si cimentò anche in teatro, a cui seguì una parte nel film di Braian de Palma del 1978 'Fury'. Altri film furono "Le regole del gioco" del 1992, "Detective Shame: indagine ad alto rischio" del 1994, "I gusti del terrore" del 1995 e "Hit List del 2011.

Il pubblico americano adorò l'adolescente ribelle Tina Lord di 'Una vita da vivere', e la parte valse una candidatura agli Emmy Awards nel 1988 come miglior giovane attrice in una serie drammatica. Poi fu nei panni di Patty Williams in 'Febbre d’amore', quindi la definitiva consacrazione nelle soap con Tawny Moore, madre di Amber (l'attrice Adrienne Frantz) in 'Beautiful'. Fu anche Rebecca in "Passions", fino al 2008. L'ultima apparizione in tv la fece in "The Bay" dal 2017 al 2020, una serie Prime Video . In carriera ricevette anche tre candidature ai Soap Opera Digest Awards come miglior attrice e due come miglior cattiva in una soap opera, sempre per Una vita da vivere, tra il 1986 e il 1988. Nel 1981 fu candidata anche agli Young Artist Awards come miglior giovane attrice.

La Evans rischiò di lasciare definitivamente il mondo dello spettacolo nel 1987, terrorizzata dopo che uno stalker l'aveva avvicinata negli studi di Manhattan, e aveva continuato nei giorni seguenti a inviarle minacce di morte. L'attrice sospese la sua partecipazione alla soap per diverso tempo, per poi rientrare con Beatutiful.