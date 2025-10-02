Chi è Beatrice Venezi, il direttore d’orchestra (non direttrice) che ha spaccato il teatro La Fenice: biografia, nomina e veleni

Beatrice Venezi è stata scelta come direttore musicale stabile della Fondazione Teatro La Fenice: un incarico che partirà ad ottobre 2026 e durerà fino a marzo 2030 ma che ha già scatenato un putiferio. Ecco perché.

Gli orchestrali della Fenice contro Venezi

Iniziamo col dire che la decisione è stata approvata all’unanimità dal presidente della Fondazione, cioè il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro e dal consiglio di indirizzo. Ma subito dopo l’annuncio della nomina, formalizzato il 22 settembre scorso, è scoppiata una dura reazione interna tra gli orchestrali e le maestranze del teatro che hanno criticato aspramente questa scelta scagliandosi contro la modalità e la trasparenza della nomina. Infatti, i musicisti dell’orchestra hanno diffuso una lettera in cui contestano il metodo con cui è stata presa la decisione. Denunciano che la nomina sarebbe stata imposta senza confronto preventivo e senza coinvolgimento significativo dei lavoratori.

La direttrice d'orchestra Beatrice Venezi, 35 anni

Ma la protesta solleva dubbi anche sulle esperienze pregresse di Venezi: secondo i contestatori, il suo curriculum non sarebbe comparabile con quelli di direttori stabiliti precedentemente alla Fenice. Ecco quindi che le maestranze del teatro hanno proclamato uno stato di agitazione permanente. Ma la questione non è solo tecnica. Anzi, forse è soprattutto politica dal momento che è stata persino avviata una petizione online per chiedere la revoca dall’incarico. Inutile negare che la sua vicinanza al governo di centrodestra in carica abbia alimentato ancora di più le polemiche. Ma chi è Beatrice Venezi?

La direttrice d'orchestra Beatrice Venezi

Chi è Beatrice Venezi

Beatrice Venezi è nata a Lucca nel 1990 ed è uno dei più celebri direttori d’orchestra italiani. Diplomata in pianoforte e composizione a Siena si è poi formata in Direzione d’orchestra al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e, giovanissima, ha intrapreso la carriera nella direzione orchestrale distinguendosi per la capacità di unire rigore tecnico e sensibilità interpretativa. La sua formazione si è sviluppata attraverso esperienze in Italia e all’estero, conducendo progressivamente alcune tra le principali orchestre europee e internazionali.

Il direttore d'orchestra lucchese Beatrice Venezi

Ora, al di là della polemica che ha un forte sapore politico, bisogna però ricordare che Venezi può contare su un percorso artistico di tutto rispetto con 160 concerti sinfonici e oltre 40 recite di opere liriche. Ha diretto orchestre in Russia, Giappone, Argentina e Francia, oltre che in importanti teatri italiani. Nel 2022 è stata Direttore Artistico della Fondazione Taormina Arte e prima ancora, tra il 2017 e il 2018 Direttore Principale Ospite del Festival Puccini di Torre del Lago. In questi anni, si è fatta portavoce di un dibattito culturale e sociale che la riguarda in prima persona: quello sul ruolo delle donne nella musica. Venezi rifiuta di essere definita “direttrice d’orchestra” e rivendica il titolo di “direttore”, sottolineando la neutralità del termine e opponendosi a un linguaggio e a una deriva woke.

Il direttore d’orchestra Beatrice Venezi

La reazione

Da parte sua Venezi, dopo aver scelto il silenzio per evitare di alimentare polemiche è passata al contrattacco annunciando l’intenzione di ricorrere alle vie legali contro chi avrebbe diffuso falsità sul suo conto. Un riferimento evidente agli attacchi subiti dopo la recente nomina. “Di fronte ad attacchi tanto violenti quanto infondati, i sacrifici quotidiani compiuti per costruire il mio percorso professionale e il rigore che mi ha sempre ispirato mi impongono di conferire mandato all'avvocato Giulia Bongiorno affinché valuti le azioni giudiziarie da intraprendere in sede civile e penale contro coloro che non hanno esitato a diffondere gravissime falsità sul mio conto”.

Il direttore d’orchestra Beatrice Venezi

Il precedente del 2021

Per comprendere a fondo questa vicenda bisogna fare un passo indietro al 2021, quando l’istituzione veneziana ha annunciato il proprio cartellone stagionale senza includere nemmeno donna tra i direttori chiamati sul podio. La notizia ha sollevato un acceso dibattito sull’assenza femminile nei ruoli apicali del mondo musicale. Venezi, interpellata dai media, ha scelto di intervenire con fermezza ma senza vittimismo: da un lato ha riconosciuto l’esistenza di una difficoltà strutturale nell’accesso alle grandi istituzioni da parte delle direttrici, dall’altro ha ribadito la necessità di valorizzare il merito artistico più delle quote o delle forzature di genere.

Il direttore d’orchestra Beatrice Venezi

Che si tratti di una polemica prettamente politica oppure semplicemente strumentalizzata ad arte dalla politica stessa (che da una parte e dall’altra si è sempre occupata delle nomine nelle istituzioni) una cosa è certa: questa faccenda è ancora ben lontana dal suo epilogo.