Beatrice Venezi alla Fenice: direttrice musicale dal 2026
23 set 2025
REDAZIONE MAGAZINE
Beatrice Venezi alla Fenice: direttrice musicale dal 2026

Beatrice Venezi è stata nominata nuovo direttrice musicale della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia. La decisione è stata approvata...

Beatrice Venezi, 35 anni

Beatrice Venezi, 35 anni

Beatrice Venezi è stata nominata nuovo direttrice musicale della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia. La decisione è stata approvata all’unanimità dal presidente della Fondazione, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e da tutti i consiglieri di indirizzo. Venezi, 35 anni, assumerà ufficialmente l’incarico a ottobre 2026, con un mandato che si estenderà fino a marzo 2030. Brugnaro e il Consiglio esprimono "grande soddisfazione per la scelta", sottolineando "il rilievo di questa designazione, che vede una delle poche figure femminili assumere un ruolo apicale nel panorama dei grandi teatri lirici internazionali, confermando la vocazione globale e innovatrice della Fenice". "Accolgo la nomina con emozione e gratitudine", ha detto Venezi, alla quale sono andati i complimenti del ministro della Cultura Giuli: " Sono sicuro che darà il suo contributo con la dedizione, la professionalità e la creatività richieste dal suo ruolo".

© Riproduzione riservata

