Beatrice di York è la più elegante al mondo, la classifica di ‘Tatler’ che fa discutere

Sta facendo discutere l’ultima classifica della prestigiosa rivista ‘Tatler’, che ha acceso un vivace dibattito anche sui social. Al centro dell'attenzione è finita la principessa Beatrice di York, primogenita del principe Andrea, fratello minore di re Carlo III, e di Sarah Ferguson, incoronata dal magazine la donna meglio vestita al mondo nella celebre graduatoria che viene pubblicata ogni anno su ‘Tatler’.

Stile raffinato

Beatrice, sorella maggiore di Eugenie, è considerata “l'apice dello splendore contemporaneo”, grazie a uno stile che combina vintage e glamour. La sua recente trasformazione, che ha fatto emergere la sua eleganza, al punto che molti la vedrebbero volentieri in un ruolo di primo piano a corte, è merito della sua stylist Olivia Buckingham. Grazie anche al supporto di questa professionista, oggi Beatrice indossa le creazioni di marchi inglesi tra i più innovativi e contemporanei, senza rinunciare a capi made in Italy, di cui è una grande estimatrice.

Bucce di banana

Quello ottenuto dalla principessa di York è un risultato sorprendente soprattutto pensando ad alcuni suoi scivoloni di stile del passato. Nel 2011, per esempio, Beatrice si presentò al matrimonio di William e Kate con un fascinator ultra-decorato e ridondante, color sabbia, firmato da Philip Treacy: un accessorio considerato da molti inappropriato per foggia e occasione. All'epoca, il cappellino divenne oggetto di meme e paragoni irriverenti, come quello tra Beatrice e una delle sorellastre di Cenerentola. Alcuni associarono il suo fascinator persino a un Bretzel bavarese, al cestello di una lavatrice o a una pistola spaziale nell’universo di ‘Star Trek’.

La top 5

La redazione di ‘Tatler’, composta da vari esperti di stile, ha stilato un elenco delle 25 persone meglio vestite del 2024, e Beatrice, 35 anni, non solo ha conquistato il primo posto, ma anche la definizione di principessa della perfezione. La secondogenita di Sarah Ferguson ha battuto tutte le altre concorrenti. Al secondo posto si è classificata la stilista Jade Holland Cooper, al terzo Cruz Beckham, terzogenito di David e Victoria, seguiti dall’aristocratico Lord William Gordon-Lennox al quarto e da Annabel Elliot, sorella della regina Camilla, al quinto.

L’assenza di Kate

Nella classifica spicca l'assenza di Kate Middleton, che però, come è ormai tristemente noto, si sta curando per un tumore che le è stato diagnosticato e che la principessa di Galles ha comunicato alla fine di marzo in un video che ha fatto il giro del mondo. Dall’inizio dell’anno, la moglie di William si è praticamente ritirata dalla scena pubblica, salvo rare apparizioni, come quella al Trooping the Colour per le celebrazioni del compleanno del sovrano.