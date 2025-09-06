Beatrice Arnera e Andrea Pisani: è davvero crisi. “Dobbiamo capire come affrontarla...”

Roma, 6 settembre 2025 - Andrea Pisani e Beatrice Arnera sono in crisi: ad annunciarlo è la stessa attrice, con un lungo messaggio condiviso in una story. "In questi anni, io e Andrea vi abbiamo fatto entrare nelle nostre vite, condividendo con voi momenti bellissimi, fino all'arrivo di Matilde – si legge su Instagram –. Proprio perché vi sentiamo così vicini, ci sembra giusto dirvi che stiamo attraversando un momento delicato e abbiamo bisogno di tempo e rispetto per capire come affrontarlo". "La priorità è e sarà sempre nostra figlia - sottolinea Arnera - e per questo vi chiediamo comprensione e delicatezza". L'attrice conclude il messaggio ringraziando chi "ci vuole bene e ci sostiene", chiedendo infine "il tempo necessario per vivere questa fase con serenità".

Anche il comico ha ricondiviso la story della compagna: "Giusto per rispondere ai 18.458 messaggi in direct 'Ma Beatrice?'". Evidentemente in molti avevano notato l'assenza di Arnera, nelle ultime settimane, nei contenuti pubblicati da Pisani e viceversa. Le ultime foto e gli ultimi video insieme risalgono a più di un mese fa.

Un fulmine a ciel sereno per i fan che hanno seguito sui social la loro storia d’amore. Pisani e Arnera hanno cominciato la loro relazione nel maggio 2021, lo scorso anno è nata Matilde. E proprio il rapporto tra mamma Beatrice e la bambina non poteva che finire al centro della comicità di Pisani: "L'approccio è quello di mamma Adolf", ha scherzato lui condividendo la foto dell'allora neonata a fianco di un cartello che recitava "Guardala, ma non toccarla per favore. Mamma diventa Satana. Se proprio non resisti, va prima a lavarti le mani".

Non ci sono informazioni su cosa abbia causato la crisi nella coppia, ma la speranza dei fan è quella che tutto si risolva nell'interesse di ciò che è meglio per i due e per la piccola Matilde.